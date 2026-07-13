Ruhumuzdaki fırtınalar ve kayıp sevinçlerimiz

Ne şık bir ifadedir bu...Amahavası sönüverir...Çünkü asıl gerçeği saklamaktadır.

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İyi de...Ya hedefi yakalamaya ( golü atmaya ) senden daha yakın birisi varsa Ve ona destek çıkman en doğru yolsa...Ne yapmalısın?Ne yapacaksın?Yine de bencilliğin ağır mı basar?diye içinden söylenir ve kendi yoluna ( "çıkmaza" ) doğru ilerler misin?

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İç dünyamızın anaforlarında bir çırpıda boğulurkenkaybolup gitmiştir; fark ettiğimizde geç olur.Yalan mı?

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Dünya Kupası'nda...Norveç'in üst seviye hücum oyuncularından Alexander Sorloth yukarıda anlattığım türden bir hesaplaşmanın içine düştü...Norveç 1-0 galipti.Sorloth bomboş durumdaki takım arkadaşı ve turnuvanın yıldızıAslında Sorloth'un oynamayı sevdiği golcü mevkinde oynayıp kitlelerin alkışlarını üzerinde toplayan Haaland "atsana" diye seslendi...Sonra?Gol pozisyonu heba olup gitti...Futbol, hayattan daha hızlı, daha acımaszıdır.Bu pozisyondan iki buçuk dakika sonra İngilizler gol atıp durumu berabere yaptılar.Şimdi turnuvadan evlerine dönüyorlar.

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Haset çirkindir ve yıkıcı bir duygudur.

Bu yüzden yok sayarız, başkalarında görsek, kendimize kondurmayız.

Ama ara ara dönüp kendimize de bakmalıyız.

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NOT DEFTERİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde bir grup öğrencinin açtığı pankartta Kuran'dan bir ayet varmış.

Güvenlik güçleri yaka paça yüklenip pankartı kaldırtmışlar..

Oysa ne güzel, nasıl ibretliktir Maide 8. ayetin ilgili bölümü...

"Ey iman edenler! Allah için gerçeğe bağlı kalmada kararlı olun! Hakkaniyetli tanıklar olun! Bir halka olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe yöneltmesin..."