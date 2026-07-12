Açık büfe kahvaltı

Masalar hazır...Kahvaltı için alçakgönüllü ama özenli bir açık büfe...yavaş yavaş geliyorlar;on dakika sonra salonu baştan aşağı kaplayacak...Nasıl mı?

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hemen belli oluyor...Omuzlar düşürülüyor,Yiyecekler tabaklara ağır ağır konuyor; önce çay mı, kahve mi, meyve suyu mu kararı bir türlü verilemiyor...O hâlde akşamdan kalınmıştır, kahvaltı gözden çıkartılabilir oluveriyor ya da en son geliniyor, kızarmış ekmek, peynir ve kahve yeter de artar bile deniyor...

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Bakıyorum...denize gitmeden önce birini bulsalar da hastalıklarını bir bir anlatıverseler, rahatlayacaklar...Bütçe ve fiyatlar erkeklerin;kadınların zihnini meşgul ediyor.Tabii ki uykularını alamamışlar ama hızlılar; son lokmaya kadar durmuyorlar...

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o patırtı içinde ne yediklerini anlamıyorlar; lezzetli olan hangisiydi; menemen mi yoksa biber kızartmasının sosu mu?Dokuz ile on dört yaş arasındaki kız çocukları hariç etrafa ve hayata neşeyle bakan yok...Oğlan çocukları mı?Gözleri annelerinde...

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İşte size bu yaza dair bir orta sınıf tatil manzarası!Eskisi gibi değil...

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Peki kentleri seviyor muyuz?Kentlere dönmek istiyor muyuz?Rutine bayılıyor muyuz?Başarı tutkunu veya her günü tatil bir zengin değilsek veya işe güce bağlanacak kadar genç değilsek...Yukarıdaki soruların cevabı belli: Kocaman birYanihafiften depresyona giriyoruz.

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İkide bir güzel tatil düşünmek yerineplanlamanın vaktini kaçırmamalı!Bu yaz bu konuyu ciddi biçimde düşünmenin yazı olsun...

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Ha, tatil dedik ya...Geçen yılın dürüst satıcısı nasıl bu yılın üçkâğıtçısı oldu?Neden her lokantanın mutfağı, tezgâhın arkasında Fatih Tutak varmış havasına girmiş?