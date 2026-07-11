Haftanın notları: Sevme ve sevilme meselesi

Çok üzücü...insanlığımızın yenildiği yeri gözlerimizden kaçıramayacak...Siyonist hapishanede 18 aydır tutulanVe unutmayın...İnsan Hakları İçin Doktorlar kuruluşuna göre benzer koşullarda tutulandaha var.

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Durum iyi değil yani...Malum, ABD Milli Takımı'nın oyuncusu Balogun'un kırmızı kartını tek telefonla iptal ettirmişti.Bunu nasıl anlattı Trump?Şöyle:Bu işte!Ama şunları da ekledi: "Kırmızı kart cezasının ne anlama geldiğini bilmiyordum, sonra haksızlık olarak değerlendirdim."

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Geçen gün dostlarımla da paylaştım düşüncemi...Bilgimiz, haklılığımız, iyi niyetimiz falan bir anda buharlaşıyor sanki...Bu kibirli edanın nedenleri üzerinde durmak anlamlı olmaz mı?İnce (sofistike) yiyip içmekteolmayan bir yan mı var yoksa?

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Geçen gün birbirimizediye çıkışmamız üzerine yazdım ya...Hani geceleri zihnimizi ele geçiren soru...Ve düşünsene...Seni maddenin ötesinde sarıp sarmalayan birolmasaydı...Kim olabilirsin?Korkmayın!Bunun üzerine yazmayacağım...Bir süreliğine...

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sevip sevmediğinden emin değildir.sevilip sevilmediğinden emin değildir.Çoğu zaman mesele budur.

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diye bir şey var...Feci...Tıka basa tatil, tıka basa eğlence, tıka basa başarı...Olmaz!Bu işi ölüm yapar.