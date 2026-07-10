Savaş mı, barış mı?

Hepimiz biliriz...Onlarca yıl Türkiye'yedendi...Orada uzakta bir "asker" ülke olarak bakıldı...Şimdi iş değişiyor...Moda deyimle hem "Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi"nin hem de NATO 3.0'ın merkezinde yer alıyor Türkiye...

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Zirvenin sahnesinde uzlaşma havası vardı, Trump'ın keskin ifadelerine rağmen neşeli hâli Avrupalıların sakin kalmasını sağladı...Ama sonra ne olacak?Orası önemli...

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Ankara zirvesi boyunca...Trump sürekli savaştan bahsetti...Şu çok açık...

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Bizim zirve yorumcularının falan temas ermekten kaçındığı bir yere değineyim...Nedir o?Belli ki, Türkiye de hazırlanacak ama bu gidişata direnebildiği kadar direnecek...ve Ankara zirvesinde bu mesajı net biçimde verdi.

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Hangi akla hizmet, ayrıca konuşmak gerek amaRusya'yı zayıf yakalamışken ezmek istiyor.Bunu tam olarak nasıl yapacağını biliyor mu Avrupa? Hiç sanmam.Belki Ukrayna'nın yanında Polonya'yı da fiilen ateşe atarak Putin'in işini bitireceğini düşünüyor...kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının çok uzadığını ve global etkisinin zayıfladığını düşünüyor...hepsinde "parmağı"nın bulunduğu ama elinin yanmadığı çok sayıda bölgesel savaş çıksın istiyor...

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Kim demiş futbol, sadece futboldur diye...

Trump, ABD Milli Takımı'nın Belçika'yı yenmesini istemişti, bunun için usulsüzlük yapmaktan çekinmedi.

Sonuca çok üzüldü.

Belçikalı oyuncular da maçtan sonra Trump'a, "Hadi sıkıyorsa maçı tekrar ettir" mesajı gönderdiler...

Hangi Belçika bu?

Hangi Brüksel?

NATO'nun Brüksel'i mi?

AB'nin başkenti Brüksel mi?

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NOT DEFTERİ

Babam tüm televizyon haberlerini seyrediyor ve gazete okuyor, heyecanlanıyor, kızıyor. Bu dünyadan ayrılmak üzere olanlar neden hâlâ haberlerini takip ederler ki. Yokuş aşağı bir dünyadan ayrılmak için neden üzüleyim ki, deyip rahatlamak için mi? (B. GODUNOV / Bahçıvan ve Ölüm)