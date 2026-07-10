Savaş mı, barış mı?
Giriş Tarihi:
Hepimiz biliriz...
Onlarca yıl Türkiye'ye "NATO'nun ileri karakolu" dendi...
Orada uzakta bir "asker" ülke olarak bakıldı...
Ankara zirvesinden sonra bu tanım tarihe karışacak, net!
Şimdi iş değişiyor...
Moda deyimle hem "Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi"nin hem de NATO 3.0'ın merkezinde yer alıyor Türkiye...
Ama sonra ne olacak?
Orası önemli...
Trump sürekli savaştan bahsetti...
Şu çok açık...
Bir "savaş NATO'su" istiyor Trump...
Başkan Erdoğan da tam tersine sükûnet ve kararlılıkla sürekli "barış" dedi, barışa duyulan ihtiyacı vurguladı...
Nedir o?
Kimse kendini aldatmasın!
Dünya savaşa/savaşlara hazırlanıyor...
Belli ki, Türkiye de hazırlanacak ama bu gidişata direnebildiği kadar direnecek...
Erdoğan son dakikaya kadar barışın imkânını zorlayacak az sayıda dünya liderinden biri ve Ankara zirvesinde bu mesajı net biçimde verdi.
Rusya'yı zayıf yakalamışken ezmek istiyor.
Bunu tam olarak nasıl yapacağını biliyor mu Avrupa? Hiç sanmam.
Belki Ukrayna'nın yanında Polonya'yı da fiilen ateşe atarak Putin'in işini bitireceğini düşünüyor...
ABD ve Trump ise "savaşlar" istiyor; kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının çok uzadığını ve global etkisinin zayıfladığını düşünüyor...
BÜYÜK BİR SAVAŞ atmosferi için hepsinde "parmağı"nın bulunduğu ama elinin yanmadığı çok sayıda bölgesel savaş çıksın istiyor...
Kim demiş futbol, sadece futboldur diye...
Onlarca yıl Türkiye'ye "NATO'nun ileri karakolu" dendi...
Orada uzakta bir "asker" ülke olarak bakıldı...
Ankara zirvesinden sonra bu tanım tarihe karışacak, net!
Şimdi iş değişiyor...
Moda deyimle hem "Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi"nin hem de NATO 3.0'ın merkezinde yer alıyor Türkiye...
***Zirvenin sahnesinde uzlaşma havası vardı, Trump'ın keskin ifadelerine rağmen neşeli hâli Avrupalıların sakin kalmasını sağladı...
Ama sonra ne olacak?
Orası önemli...
***Ankara zirvesi boyunca...
Trump sürekli savaştan bahsetti...
Şu çok açık...
Bir "savaş NATO'su" istiyor Trump...
Başkan Erdoğan da tam tersine sükûnet ve kararlılıkla sürekli "barış" dedi, barışa duyulan ihtiyacı vurguladı...
***Bizim zirve yorumcularının falan temas ermekten kaçındığı bir yere değineyim...
Nedir o?
Kimse kendini aldatmasın!
Dünya savaşa/savaşlara hazırlanıyor...
Belli ki, Türkiye de hazırlanacak ama bu gidişata direnebildiği kadar direnecek...
Erdoğan son dakikaya kadar barışın imkânını zorlayacak az sayıda dünya liderinden biri ve Ankara zirvesinde bu mesajı net biçimde verdi.
***
Hangi akla hizmet, ayrıca konuşmak gerek ama Avrupa tek ve büyük bir savaş istiyor...
Rusya'yı zayıf yakalamışken ezmek istiyor.
Bunu tam olarak nasıl yapacağını biliyor mu Avrupa? Hiç sanmam.
Belki Ukrayna'nın yanında Polonya'yı da fiilen ateşe atarak Putin'in işini bitireceğini düşünüyor...
ABD ve Trump ise "savaşlar" istiyor; kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının çok uzadığını ve global etkisinin zayıfladığını düşünüyor...
BÜYÜK BİR SAVAŞ atmosferi için hepsinde "parmağı"nın bulunduğu ama elinin yanmadığı çok sayıda bölgesel savaş çıksın istiyor...
***
Kim demiş futbol, sadece futboldur diye...
Trump, ABD Milli Takımı'nın Belçika'yı yenmesini istemişti, bunun için usulsüzlük yapmaktan çekinmedi.
Sonuca çok üzüldü.
Belçikalı oyuncular da maçtan sonra Trump'a, "Hadi sıkıyorsa maçı tekrar ettir" mesajı gönderdiler...
Hangi Belçika bu?
Hangi Brüksel?
NATO'nun Brüksel'i mi?
AB'nin başkenti Brüksel mi?
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NOT DEFTERİ
Babam tüm televizyon haberlerini seyrediyor ve gazete okuyor, heyecanlanıyor, kızıyor. Bu dünyadan ayrılmak üzere olanlar neden hâlâ haberlerini takip ederler ki. Yokuş aşağı bir dünyadan ayrılmak için neden üzüleyim ki, deyip rahatlamak için mi? (B. GODUNOV / Bahçıvan ve Ölüm)