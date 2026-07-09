‘Sen kimsin ya!’ kültürü...

Karşındakinin kişiliğini, fikrini, sözünü ve her şeyden öncebir çırpıda silmek mi istiyorsun?Biraz ters bakarakdiye soracaksın...Kimsin?Neden?Çünkü artık sosyal hiyerarşinin karmaşık dili konuşmaktadır...Ve karşındaki seni "insan" yerine koymamaktadır.

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Hiç unutmam...Evlilik sorunları alanında uzman bir psikiyatr arkadaşım şöyle demişti bir tarihte:Yani o öfke içinde eşlerinin insan yanı gözlerinden siliniveriyor...Eş olmak mı?Koca ne kadar izin verirse, o kadardır!

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Sus demektir, karşındakinin(keyfe veya güce göre) hatırlatma çabasıdır...

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Dürüst olayım...Benim de zaman zaman böyle çıkıştığım olmuştur herhalde...Abuk sabuk laflar eden birine saçmaladığını bir çırpıda anlatmak imkânsızdır çünkü...Amademenin en kestirme ve yine de incitici yoludur.

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Lakin iş buradan çok başka yerlere gitti artık...Geçen gün bir stand-up'çıyı eleştirdim diye sosyal medyada yağmur gibi biryedim..."Ulan Haşmet sen nesin ve kimsin de bu yorumları yapıyorsun?" diyen var...Ömrümün 35 yılı yorumla geçiyor oysa ve bal gibi biliyor...Sonra, facia...

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Türk dizilerinde herkesin birbirine "Sen kimsin?" diye çıkıştığını hatırlatan Psikolog Şule Öncü'nün şu tespiti geliyor şimdi aklıma:

Herkes kırılgandır, güvensizdir...

Gizli bir utanç duyarlar...

Ve taşıyamadıkları bu ağır duyguyu ona utanç hissettiren kişilere "Sen kimsin!" hamlesiyle yansıtırlar: Ben değil sen değersizsin, demektir bu...

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NOT DEFTERİ

Güzelliğin derisinin altındaki acı verici kırılganlık. Güzelin çirkinlikle bozuluverdiği noktanın büyülü derinliği... (ÖMER F. OYAL / Ferahlık Anına Övgü)