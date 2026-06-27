Haftanın notları: Bu cilalı aldanışları çoktan aştık
Giriş Tarihi:
Buna inanmam demiştim...
Doğruymuş, Montella gerçekten "Bin zafere bedel bir maç oldu" demiş...
Dilim tutuldu!
Bize benzediğini söylüyordu ama bu kadar da olmaz ki!
Biz çoktan bu cilalı aldanışları aştık yahu!
***24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda bütün fırsatları harcadıktan sonra ABD'nin yedek kadrosunu son saniye golüyle yendik diye beynimizi yakacak kadar sevinecek değiliz.
Genç futbolcularımıza umut beslemeyi sürdürmek için olumlu bir başlangıçtı...
Gerisi boş...
***Bizim futbolcuların diline pelesenk olmuş: "Baskı altındayız, baskıyla baş edemiyoruz" deyip duruyorlar...
Ne baskısı yahu?
Asgari ücretle çalışan aile babası ne yapsın?
Siz pastadan en büyük dilimi ne için alıyorsunuz?
Söyleyeyim; her türlü yarışmacı baskıyla baş edin diye...
Gerçekten ilginç...
Niye bizde her ünlenen sporcu kendini "oyuncak bebek" sanmaya başlıyor?
***
Şunu da yaşadık ya...
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, Milli Takım taraftarlarını eleştirip şöyle demiş: "Siz futbolu değil, sonucu seviyorsunuz."
Yahu orası Dünya Kupası...
Tabii sonuç sevilecek...
Ayrıca futbol yoktu ki ortada!
60 hücum girişimi diye anlatılan topla oynayıp durmayı "futbol oynamak" sanmak ciddi problem...
***Hayatı kovalayıp yakalayabileceğimiz bir şey olarak görmeye başladıysan tuzağa düşmüşsün demektir. O hep kaçar! Hayatı kovalama, hayatını kur! Hayata takılma, ona "mana" kazandır!
Böyle söylemek kolay tabii.
Fakat kendimden biliyorum; bu hakikati kavrayıncaya kadar ne çok zaman kaybeder insan, nasıl yıllar geçer gider.
***Artık kimse kimseyi sevmiyor; sevmeyi "başarıyor!"
***Epeyce eski bir Sovyet fıkrası vardır...
Bugünlerde birçok insanın hatırladığı bu fıkra şöyledir: İyimser adam İngilizce, kötümser adam Çince öğrenir. Gerçekçi adam hemen gider Kalaşnikof kullanmayı öğrenir...
Neden bu fıkra hatırlanıyor peki?
Çünkü Trump'ın aksi yöndeki çabalarına rağmen Avrupa hızla Rusya ile sıcak bir savaşa hazırlanıyor.
***Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta dile getirdiği şu söz, kamu kurumları ve belediyelerde çalışanların göreceği yerlere asılmalı:
"Vatandaşın kalbini kıran, icraat yerine şov peşinde koşan yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir."