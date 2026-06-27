Haftanın notları: Bu cilalı aldanışları çoktan aştık

Buna inanmam demiştim...

Doğruymuş, Montella gerçekten "Bin zafere bedel bir maç oldu" demiş...

Dilim tutuldu!

Bize benzediğini söylüyordu ama bu kadar da olmaz ki!

Biz çoktan bu cilalı aldanışları aştık yahu!

***

24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda bütün fırsatları harcadıktan sonradiye beynimizi yakacak kadar sevinecek değiliz.Genç futbolcularımıza umut beslemeyi sürdürmek için olumlu bir başlangıçtı...Gerisi boş...

***

Bizim futbolcuların diline pelesenk olmuş:deyip duruyorlar...Ne baskısı yahu?Söyleyeyim; her türlü yarışmacı baskıyla baş edin diye...Gerçekten ilginç...Niye bizde her ünlenen sporcu kendinisanmaya başlıyor?

***

Şunu da yaşadık ya...Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, Milli Takım taraftarlarını eleştirip şöyle demiş:Yahu orası Dünya Kupası...Tabii sonuç sevilecek...60 hücum girişimi diye anlatılan topla oynayıp durmayısanmak ciddi problem...

***

Hayatı kovalayıp yakalayabileceğimiz bir şey olarak görmeye başladıysan tuzağa düşmüşsün demektir. O hep kaçar!Böyle söylemek kolay tabii.Fakat kendimden biliyorum;ne çok zaman kaybeder insan, nasıl yıllar geçer gider.

***

Artık kimse kimseyi sevmiyor; sevmeyi

***

Epeyce eski birvardır...Bugünlerde birçok insanın hatırladığı bu fıkra şöyledir: İyimser adam İngilizce, kötümser adam Çince öğrenir.Neden bu fıkra hatırlanıyor peki?Çünkü Trump'ın aksi yöndeki çabalarına rağmen

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta dile getirdiği şu söz, kamu kurumları ve belediyelerde çalışanların göreceği yerlere asılmalı:"Vatandaşın kalbini kıran,tasvip etmemiz mümkün değildir."