Yoksul bir ülkenin tabutuna son iki çivi

Hiç dinlemem!

"Abi sen de mi, beynini mi yaktın abi, bilimi bırakıp abi komplo teorilerine mi sardın" gibi itirazları falan dinlemem...

İsterseniz, öyle ceketini sımsıkı ilikleyip ezberleri tekrarlayan tonla yazar çizer bulursunuz...

Lakin Venezuela depremine dair şüphelerim ile "deprem üretme teknolojisi"ne dair öğrendiklerim arasındaki bağ artık şunu net söylememe yol açıyor:

Karar verdiler ve kısa bir zaman dilimi içinde...

Bir bağımsız ülkeyi hızla "köleleştiriyor"lar...

Son darbeyi, siz deyin HAARP ile, ben diyeyim "yeni kuşak emperyalist yapay deprem teknolojileri" ile vurdular Venezuela'yı...

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Dün sabahın erken saatinde bizim deprem bilimciler mikrofonlara ne diyorlardı?Ya tabii tabii!"Bomba gibi..."Ve dikkat edin...Sismologlar iki depremin maddi sonuçlarını kastetmiyorlar bu benzetmeyi yaparken...Depremlerin oluşma biçimini anlatıyorlar.Ben artıkyi kaldırıyorum...

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Gayet ortodoks sismologlar bile şu noktadan eminler...İki deprem çifti var.Nitekim ABD kaynakları ben bu satırları kaleme aldığım sırada "sismik dalga bilgilerine bakarak" farklı fay ve farklı yırtıklardan bahsediyorlardı.

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Her şey 6 ay gibi kısa bir zamanda oldu...Sahipsiz bırakılmış...Petrolüne el konulmuş ve artık yakın tarihine dair bütün milli/siyasi hasletlerini terk etmesi istenen bir toplum...Venezuela'dan gelen ilk videolarda insanların birbirlerinediye bağırdıklarını izlemek ne kadar anlamlı, değil mi?

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Bizim 2023 depremlerinin ve Ortadoğu'daki pek çok depremin de en baştan mercek altına alınması gerekiyor.

Fakat o da ne!

Google'dan "depremlere alternatif bakış"a dair her şeyi silmişler.

Daha üç yıl öncesine kadar bile rahatça okuduğumuz yazılar yok olmuş!

Yakında bu okuduğunuz gibi yazıları da silerlerse şaşırmayın!

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NOT DEFTERİ

Başkalarıyla birlikte üşümek, başkalarının zamanı geldiğinde sizinle birlikte üşümek isteyeceği anlamına gelmez.. (ÖMER F. OYAL / Önceki Çağın Akşamüstü)