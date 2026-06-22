Bizim de kabahatimiz var!

Kadınlar biliyorlar...

Bu "hissetmek" falan değil, geniş anlamıyla "bilmek"tir...

Birçok kadın ahbabım şöyle anlattı o sabahı...

"Bir saat önce kalktım, içim bir tuhaftı ama yine de ev ahalisine güzel bir kahvaltı hazırladım. Tv karşısına geçtim. 2. dakikada golü yedik. Yerimden kalkıp yatağa geri döndüm. Daha uzun zaman var, alırız bu maçı dediler ama biliyordum; bize üç maç daha yaptırsalar yine de bu turnuvada tutunamazdık. Bizimkilerin akılları başka yerdeydi, görünüyordu..."

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Bir şeyi hep unutuyoruz...Hayatın her alanında...Her konuda...Vakit gelinceye kadar şişinip durmak, kendimizi dev aynalarında izlemek, arzularımızı çalışmanın ve gerçeklerin önüne geçirmek...Bayıldığımız şeyler bunlar...Hadi olur diyelim...İnsanlık hali...Eh, eskisi gibi değil, artık şişinmenin yüklü bir ekonomisi de var.Ama ogelince çok çiğnenmiş sakıza döndüğümüzün farkında mıyız?Asıl değişmesi gereken budur...

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Şimdi elimizi kalbimize koyup itiraf edecek miyiz?Sıkıntılı takımlara karşı kötü oynanmış maçları yine de kazanarak...AmaAklımızı başımıza toplar mıyız?

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milli takım felaketini irdelerken çarpıcı bir şey söyledi...

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müş..."lar...Medyamız hala 90'lar stili demeçler ünlülerden...Ne baskısı yahu!Asgari ücretli aile babası, kredi ödemeleri yaklaşan iş adamı, ÖSYM sınav takvimi içinde anası ağlayan öğrenci, alt liglerde oynayan ve gelecek sezonu nasıl geçireceği hala belli olmamış futbolcu...Baskıysa konu, onlara bakın!

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Bizde de kabahat var...

Dibine kadar bildiğimiz problemleri hep teker kırıldıktan sonra ve öfkeyle dile getiriyoruz...

Olmaz!

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NOT DEFTERİ

Görmeleri gerekeni görmüyorlar çünkü sadece kendilerini görüyorlar (...) Veriler ve istatistikler hiçbir zaman performanstan önemli değildir. (JOHAN CRUYFF / Benim Oyunum)