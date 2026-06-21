Ağaçlara, kuşlara bakarak iyileşmek

Her hasta hızla iyileşmek ister; çarçabuk sevdiklerine kavuşmak ister...

Ama ya iyileşmenin yolu önce doğru düzgün dinlenmekten geçiyorsa?..

Bakmak ile dinlenmek arasındaki bağı hiç düşündünüz mü?

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80'li yıllara ait tanınan meşhur bir araştırmadır...Profesör Roger Ulrich, Pennsylvania'da bir hastanededaha çabuk iyileştiğini ve daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğunu fark etmişti...Tabii yıllar geçip safrakesesi operasyonlarımodeline dönünce pek tutulan bu araştırma zamanla unutuluverdi...Üzerinden epey yıl geçtikten sonra bu kez İsveç Uppsala Üniversitesi daha iyi tasarlanmış bir araştırmayıüzerinde yaptı...Bir grup hasta, ameliyat sonrası boş bir duvara veya soyut bir resme bakarken, bir grup hasta dabaktı.İkinci gruplar hep daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duydu, ameliyat sonrası psikolojik sıkıntıları daha az yaşadı...

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Yıllar içinde pek çok araştırma ortaya koydu ki...Tabiatın ortasında olmak iyileşmeye yetmiyordu ama ister pencereden dışarı, isterse duvardaki resme bakarak yaşananduygusu iyileşmeyi hızlandırıyordu...Hep söylenir ya...

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Sakın ha!Spor salonunda bunu itiraf edip çalışanların ekmekleriyle oynamayın!Lakin bilin ki...Dinlenmek başka bir şey vedoğrudan bağlantılı...Kapalı bir odada sedire uzanmakyetmiyor.

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Şimdi durup dururken bir pazar günü bunları niye yazıyorum?Hepimizinönce dinlenip sonra ağır ağır iyileşmesi gereken bir yerlerimiz vardır, eminim...sadece ağaçları değil, çiçekleri, kuşları ve gökyüzünü görün istiyorum...

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Necip Fazıl mı diyordu hani?Bir de Füruğ'un o dizesi sarsar beni:Ben ne diyorum?Ne dediğimi biliyor muyum?En iyisi yazıyı burada kapatmak...