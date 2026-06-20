Haftanın notları: Dalga geçiyorsunuz, değil mi?
Giriş Tarihi:
Müthiş uyarı...
"Şimdi insanlığın kolektif hafızasını silme, yeniden yazma ve kontrol etme gücüne sahipler. Bu düzeydeki gücü daha önce hayal bile edemezdik. Farkında mısınız?" (Julian Assange)
Haklı!
Tek bir tuşla tarihin silinip yeniden yazılacağı bir döneme çok yaklaştık.
Farkında mıyız bunun?
Evet mi dediniz?
Dalga geçiyorsunuz...
***Dünya büyük bir sarsıntıya hazırlanıyor...
Birkaç yıl içinde sanki...
Bölgesel itişip kakışmalar zihninizi karıştırmasın!
***Rusya'nın bir marifet olmadığı, dişleri ve yumrukları sıkılı hâlde kalakaldığı bininci kez ispatlandı...
Ama artık saldıran Ukrayna sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Saldıran Avrupa...
***Zararsızlara "iyiler" diyoruz.
Bizi bu aptalca hata bitiriyor.
***Sevdiklerimize yapılacak iyiliklerden birinin bazen onları yabancılardan değil, kendimizden (kendi sıkıntılı yanlarımızdan) korumak olduğunu ne zaman anlayacağız?
***Yine karşılaştık...
Yine lafın arasına "Ben farklıyım" cümlesini sıkıştırdı.
Tam o an herkesten bir farkı kalmıyor...
***
Sosyal medyadaki aforizma gevezeliği fena bir noktaya doğru ilerliyor.
Boş iddialar aforizmalaşıyor...
Ünlü kişilerin gösterişli aforizmaları her derde çareymiş gibi bir hava oluşuyor.
Hele hele bazı şeyleri baştan öğrenmemiz, baştan düşünmemiz gerekiyorken, "Gelsin bir aforizma, havamız olsun" tavrı yok mu, feci...
***Dışarıda yiyip içmeye devam edeniniz var mı?
Orta hâlli yerlerde fiyatlara sürekli zam geliyor ama tatlara tat katan kalmadı...
***X'te salağın biri kendini çok akıllı sanıp Kongo bayrağını kıçına don diye giymiş tribünde dans eden Afrikalıyı aşağılıyor...
"Bayrağını öyle kullanırsan, bit kadar Belçika gelir seni sömürür" diye yazmış...
Bir...
Belçika'nın o adamların kollarını keserek, çocuklarını öldürerek köleleştirdiğini şu "muasır ve altın değerindeki" eğitimin sana öğretmediyse, yazık...
İki...
Bayrak sandığın şeyin aslında kendisine sömürgeciliğin dayattığı bir bez parçası olduğunu o neşeli siyahi biliyor ama sen nereden bileceksin!
***FIFA Dünya Kupası diyorlar...
Göz göre göre yalan...
ABD Dünya Kupası...
Her şey ABD'nin istediği gibi organize edilmiş, istediği gibi yürütülüyor.