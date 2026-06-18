Bize has ünlülük, futbol ve gerçeklerimiz...
Giriş Tarihi:
Bizde ünlü oldun mu...
Eleştiriyi geçtim, sana hafifçe burun bile kıvrılmayacak sanıyorsun...
Sürekli kitleler seni pohpohlasın istiyorsun...
Böyle garip bir kabul var...
Ünlü olmak sanki bu seviyeye terfi olmak anlamına geliyor...
***Biliyorum, şimdi aklınıza "yapıcı eleştiri" gibi lacivertlikler gelecek...
"Yapıcı olsa, eleştirinin başımın üzerinde yeri var" lafını edenlerin eleştirildiklerinde bunu GERÇEKTEN yapıcı bulduğuna kaç kez rastladınız?
Bir "sahne hilesi" bu altı üstü; ünlü olduğun kadar da olgun görünme numarası...
***Milli takım futbolcularımız yaptıkları basın toplantısında magazin ünlüsü tayfaya göre bu bakımdan insaflı göründü...
Niye?
İnanalım mı, emin değilim ama maçın eleştirilmesi normalmiş...
Kızdıkları, karşı çıktıkları, "Bu kabul edilemez" dedikleri şey ise sürekli saçlarından başlarından konuşulmasıymış...
Yahu çocuklar yapmayın!
O saçları, süsleri konuşulsun diye yapmadınız mı?
Kamuoyunu bu kadar mı saf sanıyorsunuz?
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Avustralya maçı hakkında sürekli "Biz de zaten eleştiriyoruz" diyorlar ya...
Hatta "Maçın analizini yapabilirsiniz" bile dediler...
Oysa hepimiz biliriz, geniş kitle skor tabelasına bakar ve haklı olarak tepki gösterir.
Futbol o kadar da atla deve değil zaten...
***Röportajları izledikçe...
Acaba oyuncularımızın futbol bilgi ve görgüsünde bir problem mi var, diye düşünmeye başladım...
"Rakip sadece kontratakla gol buldu" diye olup biteni küçümseyen bir takım kaptanı tuhafıma gidiyor mesela...
Futbolda kontratak diye bir şey yok mu?
Hepsi söz birliği etmiş gibi "Oyunu biz domine ettik" diyor...
Topla oynamayı oyunu kontrol altında tutmak sanıyorsa bizim çocuklar, eyvah!
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İnşallah cumartesi günü Paraguay maçında alacağımız galibiyetle bu tatsız defter kapanacak...
Hem ne demişler; "kötü bir hatırayı unutturmanın en iyi yolu güzel bir hatıradır."
Zaten 48 takımlı ve bazı üçüncülerin bile gruptan çıkma şansı bulacağı türden bir Dünya Kupası'nda gruptan çıkarız, çıkmalıyız...
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NOT DEFTERİ
Hayatım bu kadar hızlı akıp giderken, aslında onu yaşamadığım düşüncesine katlanamıyorum... (E.HEMINGWAY / Güneş de Doğar)