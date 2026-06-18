Bize has ünlülük, futbol ve gerçeklerimiz...

Bizde ünlü oldun mu...

Eleştiriyi geçtim, sana hafifçe burun bile kıvrılmayacak sanıyorsun...

Sürekli kitleler seni pohpohlasın istiyorsun...

Böyle garip bir kabul var...

Ünlü olmak sanki bu seviyeye terfi olmak anlamına geliyor...

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Biliyorum, şimdi aklınızagibi lacivertlikler gelecek..."Yapıcı olsa, eleştirinin başımın üzerinde yeri var" lafını edenlerinBirbu altı üstü; ünlü olduğun kadar da olgun görünme numarası...

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yaptıkları basın toplantısında magazin ünlüsü tayfaya göre bu bakımdan insaflı göründü...Niye?İnanalım mı, emin değilim ama maçın eleştirilmesi normalmiş...Yahu çocuklar yapmayın!Kamuoyunu bu kadar mı saf sanıyorsunuz?

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Avustralya maçı hakkında sürekli "Biz de zaten eleştiriyoruz" diyorlar ya...Hattabile dediler...Oysa hepimiz biliriz, geniş kitle skor tabelasına bakar ve haklı olarak tepki gösterir.Futbol o kadar da atla deve değil zaten...

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Röportajları izledikçe..., diye düşünmeye başladım...diye olup biteni küçümseyen bir takım kaptanı tuhafıma gidiyor mesela...Futbolda kontratak diye bir şey yok mu?Hepsi söz birliği etmiş gibidiyor...oyunu kontrol altında tutmak sanıyorsa bizim çocuklar, eyvah!

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İnşallah cumartesi günü Paraguay maçında alacağımız galibiyetle bu tatsız defter kapanacak...

Hem ne demişler; "kötü bir hatırayı unutturmanın en iyi yolu güzel bir hatıradır."

Zaten 48 takımlı ve bazı üçüncülerin bile gruptan çıkma şansı bulacağı türden bir Dünya Kupası'nda gruptan çıkarız, çıkmalıyız...

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NOT DEFTERİ

Hayatım bu kadar hızlı akıp giderken, aslında onu yaşamadığım düşüncesine katlanamıyorum... (E.HEMINGWAY / Güneş de Doğar)