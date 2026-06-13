Haftanın notları: Hakiki cesaret

Unutkanlık sersemlikle, unutabilmek huzurla kardeştir.

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Madem psikolojik tezlerden sıkıldınız, beyni inceleyen araştırmalara daha yakın durmaya başladınız...Böylesini çok dahabuluyorsunuz ya...Buyurun bakalım!..Son çalışmalar çarpıcı sonuçlar veriyor...Meselaile uzun süre uyku sorunu ve kronik stres çeken insanların beyni arasında ortak özellikler var.

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Ben yine de meraklısı için notumu düşeyim...Beyin kanlı canlı bir organdır,kurgu bir terimdir ama dünyanın ta kendisidir...

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O hâlde biz çocukların zihninde neler döndüğüne bakalım...Araştırmalar; yine yarısına yakınının danedeniyle yoksullaşmaktan kaygılandığını ortaya koyuyor...

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Boşverin araştırmaları, ben size kendi görüp bildiğimi söyleyeyim...Görüp bildiklerini kendilerine saklıyor, karın ağrılarını kendi başlarına yaşıyorlar.Şimdi gidin onları o güzel alınlarından öpün...

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Gaston Bachelord şöyle demişti: "İnsan,anlatacak olsa, yaşamını tümüyle anlatmış olur." Doğru!açılsın diye kapıları çalmak, bazılarını sadece aralayıp bırakmaktı.Bazı kapıların ne kadar çalarsak çalalım açılmayacağını bilmek deçağıydı...Şimdilerde "Çalmaya devam et, mutlaka açılır" propagandası yapılıyor, bu yüzden de kimse olgunlaşamıyor...Koridorun ucundaki son kapıyı görmek, ayak sürüyerek o kapıya doğru ilerlemek ve varınca orada beklemektir...

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Bu iyilik ve bilgeliğe giden kadim yoldur...Şimdi ne oluyor peki?Herkesolmak istiyor...Sadece başkalarını tehdit edebilenler cesur sayılıyor.

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2023 Mart'ında Lacivert dergisine söylemiştim de bazı dostlar "Ne diyorsun?" diye burun kıvırmıştı...

Şuydu söylediğim: "Evet! İşin gerçeği şu ki, bilinen siyasetin sonuna geldik.

Çünkü küreselci elitler oyunu değiştirmek istiyorlar. Bu yüzden liderlerin ve demokrasi oyununun gülünçleşmesi için çabalayacaklar."