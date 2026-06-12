Avrupa bariyerlere çarpmak üzere...

Otoyolda orta şeritte gidiyorum...

Her türlü vasıta var...

Kargo kamyonetleri, hafifçe "uzaylı" görünüme sahip elektrikliler...

Dikiz aynasında dikkatimi çekiyor...

En sol şeritten 90'lar geliyor...

Zamanın makam veya müteahhit arabası diye bilinen "manda kasa" Mercedes yani...

Gereksiz biçimde hızlı, yalpalıyor.

Cüneyt Arkın saçlı bir sürücüsü yanımdan geçtikten hemen sonra önüme kırıp ardından en sağ şeride kadar gidiyor...

Ve inanmayacaksınız belki ama metal bariyerlere çarparak durabiliyor.

Hepimiz yavaşlayıp ne oluyor diye bakıyoruz.

Tablo şu:

Sürüş sırasında bakımsız lastikler patlamış ve dağılmış...

İçimden "Tam şu günlerdeki Avrupa gibi" diyorum; "eski günlerin havasıyla buraya kadar!"

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Meraklısı ayrıntısını okusun, araştırsın...Özeti şu:hızla ilerliyor Avrupa...İkide bir Rusya'ya dayılanırken, bir yandan dadiye huzursuzlanıyor.Olup bitenin adını koyupdiyemiyor.

***

Avrupa demokrasilerinin o bayıldığımız tadı ise çoktan kaçtı., çünkü ultra-sağ tetikte bekliyor...Tarihe baksalar, ayılacaklar...İkinci Dünya Savaşı öncesi tabloya benziyor her şey...O zamanlar gazetelermanşetleri atıyorlardı...Şimdi "Peki savaşalım o zaman" havaları atmak kolay...Fakatdepolarında soğuk savaş dönemindenfena...

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Peki ne olacak?Lakingiderek kaçınılmazlaşıyor.Ekonomiler, piyasalar, popüler kültür buna göre şekilleniyor.Bu durum yalnız Avrupa'yı değil ama biz dâhil pek çok ülkeyi doğrudan ilgilendirecek...

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Avrupa'da sıcak savaşa çeyrek kala tablosu...

Doğu Akdeniz'de bizi doğrudan etkileyen silahlı gerginlikler...

Ortadoğu'da durulmak bilmeyen İsrail...

Hakkıyla konuşuyor muyuz bunları? Hayır!

Ama yarın öbür gün mecbur kalacağız...

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NOT DEFTERİ

İnsanın aniden yaşlandığı veya bunu aniden öğrendiği bir an vardır. Muhtemelen böyle anlarda panik içinde uzaklarda yok olan geçmişin son vagonunun ardından koşarsın... (G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)