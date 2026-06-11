Bu ‘Dünya’ kimin dünyası?
Giriş Tarihi:
Kupanın adına bir bakın...
FIFA Dünya Kupası 2026.
Yani...
"Uluslararası Futbol Federasyonu" düzenliyor bu organizasyonu...
Daha doğrusu...
Siz, biz, dünyanın "sade" insanları öyle sanalım isteniyor...
İşin sahnesi böyle...
Dünyaya şekil veren oligarşi gözlerden saklanıyor.
***Peki Dünya Kupası'nda görev almak üzere Somalili hakem Ömer Abdülkadir Artan'ı oraya kim göndermişti?
Tabii ki FIFA...
Geçen yıl Afrika'da "yılın hakemi" seçilen Artan'ı Dünya Kupası'na göndermemek olmazdı...
Lakin şu gelinen noktaya bakın...
Bütün evrakı tam olan Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmedi ve Miami'den geri gönderildi...
FIFA'nın çıtı çıktı mı?
Ben bu satırları yazana kadar hiçbir tepki yoktu...
"Özbekistan ve Senegal milli takımlarına havaalanları ve kamp transferlerinde yaptığınız muamele kupanın şanına hiç yakışmıyor" diyen çıktı mı?
Çıkmadı, çıksa ne yazar!
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Özbekistan'ın Teknik Direktörü eski İtalyan yıldız Cannavaro'nun şu sözleri global hiyerarşi hakkında çok şey anlatıyor: "Bana bunun kural olduğunu söylediler. Ama sonunda bu aşağılayıcı kontrol sadece bize yapıldı."
Özbekistan'a haklarındaki memnuniyetsizlik bildirilmiş oysa...
Bana sorarsanız...
Çin'le çok gelişen ilişkileri hakkında "uyarı" verilmiş...
Cannavaro'nun Akdenizli ve hep sporla haşır neşir aklı bütün bunlara nasıl ersin?
***İran Milli Takımı malum Meksika'da kalacak ve maçlardan sonra apar topar Meksika'ya dönecek...
Kriz çözülmedi hâlâ...
İnsan şüpheleniyor...
Acaba İran maçlarda canını dişine taksa ve gruptaki rakiplerinden puanlar koparmaya kalksa...
Sahaya ağırlığını koysa yani...
Hakemler FIFA'nın hakemi mi olurlar, yoksa kariyerlerini de düşünerek ABD'nin yardakçısı mı?
***Futbol bizi eğlendiriyor, oyalıyor, coşturuyor...
İyi!
Milli takımımızın kupada olması ayrı bir heyecan veriyor hepimize...
Güzel!
Yine de ara ara düşünmek gerek...
Dünya Kupası denen meretin "dünya"sı neyin nesi?
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Elbette üç beş Afrika, Asya rengiyle eğlendirecekler bizi...
Sonunda kimler mi kazanacak?
Yüz yıldır kimler kazanıyorsa, onlar!
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NOT DEFTERİ
Kurtuluşumuz şu an aklınıza gelen bir fikirde yatabilir. Aklınızı düşmana teslim etmeyin! (ALEV ALATLI / Rüya)