Haftanın notları: Kanser

Manşetlerde görüyorsunuz...

"Kanser tedavisinde devrim", "Kanser bitiyor", "Kanserde kalıcı umut", vd.

Ezberler de bozulacak, bu kesin!

Çünkü zamanı geldi...

Unutmayın, dünya genelinde her yıl on milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor...

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Yeni yüzyıl asıl şimdi hazırlanıyor...Bazı hekimlerdiyorlar kanser için...O hâlde, düşünelim...14. yüzyıldaki büyük veba salgını sona erdiğinde Avrupa'nın feodal düzeni de bitmişti...Papalık otoritesi kalıcı biçimde sarsıldı...Ardındanhareketi başladı...Unutmayın...tarihi ve sosyolojiyi herkesten iyi biliyor...

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Kanser ve yeni gelişmeler denilince...Aklınıza sadece tedavi yöntemleri gelmesin...ve bilenlerin ağzı açık kalıyor...Birçok bilimsel bulgunun potansiyeli; meselatümörlerin büyümesi engellediğini gösteren çalışmalar bastırılıp unutulmuş, şimdi CIA o dosyaları açıyor.İşe bakın!

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Tek bir bakış, basit bir el hareketi bile beş altı kişinin sokak ortasında birbirine girmesine sebep olabiliyor.Bunların farkında olan bir siyasetçi, bunun nedenini sorgulayan bir toplumbilimci var mı?

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Biliyorsunuz, gündelik hayata yönelik dikkatim keskindir, okurlarımla ilişkim uzun yıllardır çok güçlü; her türlü insanlık hâli hakkında haberleşiyoruz...Ve görüyorum ki...Birbirini seven, saygı duyan aile üyeleri o kadar azaldı ki, anlatması zor.Böyle gitmez!Kızacaksınız belki bana ama parlak sözler işe yaramıyor...Tabir caizse, memlekette birgerekiyor.

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Hayat sandığımız bu itiş kakışta, bu yarışta...Bir türlügöze alamıyoruz...Oysa bir şeyyok!