Siyonizmi öğrenmemiz gerekiyor
NATO zirvesine az kaldı...
Tabii açıktan birlik-beraberlik görüntüsü verilecek...
Fakat içeride büyük gürültü kopacak...
Neden?
Çünkü yeni dünya düzeninde NATO'nun yeri konusunda ABD'nin hesapları mutlaka masaya yatırılacak, kaçış yok!
Peki Türkiye ne yapacak?
Hem "yeni gücü"nü ortaklarının perdelenmiş gözlerine sokacak hem de siyonizme iliklenmiş bir NATO yapısıyla yol yürünemeyeceğini anlatmaya çalışacak...
Çok kritik bir iş...
Ve bilin ki, bu "iş"in yanında bizdeki KK'ymış, Özel'miş patırtısı, hikâye kalır!
***Bütün ipuçlarından anlaşılan şu...
Trump arada "Beni kızdırmayın, NATO'dan çıkarım" yollu fırçalar atıyor Avrupa'ya ama bunlar işin cilveleri...
Yoksa Washington aslında bu savunma ittifakının daha da genişleyip bir tür "dünya devleti ordusu"na dönüşmesini istiyor...
Yani dümdüz söylersek...
NATO, ABD hegemonyası için Trump'tan çok daha önemli...
***
İsrail'in şiddetli bir itirazı var...
NATO içinde büyük ve güçlü bir yer kaplayan Türkiye'yi istemiyor.
Önümüzdeki bir iki yıl boyunca içeride ve dışarıda bütün itişmelerin altında bu dinamik olacak, şimdiden hazır olun...
***Peki "sade insan"a ne düşüyor bu durumda?
Söyleyeyim...
Siyonizm ve İsrail dersini bir okul öğrencisi gibi çalışmak zorundayız...
Klişelerle gitmez bu iş, gitmeyecek...
Şimdi aklıma Fazıl Duygun'un yeni çıkan kitabı geliyor: "Yahudileri Kim Siyonistleştirdi?"
Kitabın adı bile klişeleri sarsıyor, değil mi?
Öyle olmak zorunda...
Mesela İngiliz Hıristiyanlığının ve bugünkü ABD'nin kurucu inancı Püritenizmin zemininde siyonizmin bulunduğunu bilmemiz gerekiyor...
Hababam İsrail'i lanetleyip durarak olanı ve olacakları kavrayamayız.
***
Bu yazıya oturmadan yarım saat önce bir ahbapla İsrail, Avrupa falan üzerine ayaküstü laflıyorduk...
"Keşke şu dönemde Merkel olsaydı" dedi...
Almanya'nın eski Başbakanı Merkel'in bile bir seferinde "İsrail'in güvenliği Almanya devlet aklının ayrılmaz parçasıdır" dediğini biliyor musun, diye karşılık verince...
Dondu kaldı...
Bilmem, anlatabildim mi?
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NOT DEFTERİ
Bugün kompleks falan kalmadı: Cehalet kabul görüyor, yaygın, bir sahicilik göstergesi hâlinde. Günün sersemleri "Cahiliz ve öyle olmaktan gururluyuz!" diye haykırıyor. (PHILIPPE SOLLERS / Medyum)