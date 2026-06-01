Savaş sürecek ama nasıl?

İran, "savaşı başlatmaya hazırız" açıklaması yapan ABD Savaş Bakanı Hegseth'i tam 12'den vurmuş...

Resmi açıklama şöyle...

"Amerika'nın savaş patronu, İran'la savaşmayı Hollywood filmi sanan başarısız bir spor salonu müdavimi gibi görünüyor. Tarih bu gürültücüden daha tehlikeli adamları da gördü, hiçbiri bizi yenemedi..."

Peki esas soruyu sorayım o zaman...Daha önemli soru şu...ABD ve öncülük ettiği güçler barış mı istiyorlar, yoksa başka bir hedefleri mi var?

Sabah akşam Kılıçdaroğlu ve Özel çekişmesini tartışmaktan medyatik ortamlarda ""ne eğilecek enerjimiz kalmadı, biliyorum...Lakin ne jeopolitik, ne teopolitik, ne de ekonomi politik bizim bu laf çevirmelerimizi dinler!Dolayısıyla şu gerçeği kafamıza çakalım...Plan, 20. Yüzyıl devletlerinin ve sınırlarının bozulmasıdır...Yeni yüzyılın 2030 sonrası hedeflerini bu "" çerçevesi içinde görmek zorundayız...Trump bu yüzden İran'la uzlaşmayı veya Ukrayna'da barışı konu eden her cümlesini başka yerde savaş çıkarmaktan bahsederek bitiriyor.Anlamsız mı?Tersine çok anlamlı ve çok açık sözlü bir tutum...

Böyle böyle ne olacak?Dünya ABD/ NATO şemsiyesi altında birleşirken...Orada da işi kolaylaştıracak bir hesap var...Rusya ve Çin, en geç liderleri dünyadan göçtüğünde hizaya gelecek ülkeler olarak hesaplanıyorlar...

Bu gidişatı ne bozar?

Güç mü?

Zor...

Lakin ekonomi politik farklı.

ABD'nin işi orada flulaşıyor...

Çin, sakin biçimde ekonomi politik gücüne ağırlık veriyor.

Bizim gibi ülkeler ise kesinkes "akıl oyunları" çağına girdiler; ayakta kalmak ve gelişmek için başka yol yok!

NOT DEFTERİ

Geçmişin yabancı bir ülke olduğunu yazıyorlar. Saçmalık. Geçmiş benim vatanım. Gelecek, yabancı yüzlerle dolu yabancı bir ülke, oraya adım atmam. (G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)