Savaş sürecek ama nasıl?
İran, "savaşı başlatmaya hazırız" açıklaması yapan ABD Savaş Bakanı Hegseth'i tam 12'den vurmuş...
Resmi açıklama şöyle...
"Amerika'nın savaş patronu, İran'la savaşmayı Hollywood filmi sanan başarısız bir spor salonu müdavimi gibi görünüyor. Tarih bu gürültücüden daha tehlikeli adamları da gördü, hiçbiri bizi yenemedi..."
***Peki esas soruyu sorayım o zaman...
Ateşkesler, uzlaşmalar ne anlama geliyor?
İran'la belli noktalarda uzlaşılsa...
Ukrayna ve Rusya bir barış anlaşması imzalasa...
Yeryüzüne barış mı gelmiş olacak?
Daha önemli soru şu...
ABD ve öncülük ettiği güçler barış mı istiyorlar, yoksa başka bir hedefleri mi var?
***
Lakin ne jeopolitik, ne teopolitik, ne de ekonomi politik bizim bu laf çevirmelerimizi dinler!
Sıcak bir yaz olacak...
Sonbahar yaz gibi geçecek...
Dolayısıyla şu gerçeği kafamıza çakalım...
Ateşkesler ve uzlaşmalar ABD merkezli Batı hegemonyasının esas hedefinin (savaş planının) maskeleridir...
Esas savaş mevcut devletler düzeninin dağıtılıp yeniden yapılanmasıdır.
Plan, 20. Yüzyıl devletlerinin ve sınırlarının bozulmasıdır...
Yeni yüzyılın 2030 sonrası hedeflerini bu "böl-yönet" çerçevesi içinde görmek zorundayız...
Trump bu yüzden İran'la uzlaşmayı veya Ukrayna'da barışı konu eden her cümlesini başka yerde savaş çıkarmaktan bahsederek bitiriyor.
Anlamsız mı?
Tersine çok anlamlı ve çok açık sözlü bir tutum...
***Böyle böyle ne olacak?
Dünya ABD/ NATO şemsiyesi altında birleşirken...
Rusya ve Çin yalnız bırakılacak...
Orada da işi kolaylaştıracak bir hesap var...
Rusya ve Çin, en geç liderleri dünyadan göçtüğünde hizaya gelecek ülkeler olarak hesaplanıyorlar...
***
Bu gidişatı ne bozar?
Güç mü?
Zor...
Lakin ekonomi politik farklı.
ABD'nin işi orada flulaşıyor...
Çin, sakin biçimde ekonomi politik gücüne ağırlık veriyor.
Bizim gibi ülkeler ise kesinkes "akıl oyunları" çağına girdiler; ayakta kalmak ve gelişmek için başka yol yok!
***
NOT DEFTERİ
Geçmişin yabancı bir ülke olduğunu yazıyorlar. Saçmalık. Geçmiş benim vatanım. Gelecek, yabancı yüzlerle dolu yabancı bir ülke, oraya adım atmam. (G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)