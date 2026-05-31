Ah, o eski vapurlar

Vapur hızla kız kulesinin önünden geçip Haliç'e burnunu kırardı: Bu manevraya bayılırdım, çünkü önümüzde birden Galata kıyısı belirirdi...

Hep küpeştede açıkta oturup ayaklarımı demirlere dayardım...

Poyraz varsa saçlarımız uçuşmaya başlar, üstümüz başımız dağılır, elimizdeki gazeteyi, kitabı kapatmak zorunda kalırdık...

Ve mis gibi deniz kokusu başımızı döndürürdü...

***

Bak şimdi!Geçen gün Boğaz'ın rengi birden turkuvaza döndü, sular Haliç'e kadar elle boyanmış gibi güzelleşti ve herkes bundan bahsetti ya...Beni de geçmiş zaman hatıraları esir aldı...demek üniversite yıllarım demekti...En mutsuz zamanımda o vapurlar içimdeki sisi dağıtıverirdi...İskeleye yanaşıphele...Gece rüyalarımda bile işitirdim o sesi...

***

Kırıldım çünkü...Yeni vapurların saçma sapan tasarımlarına bozuldum, olacak şey değildi.Sonra Karaköy ve Kadıköy iskelelerinin curcunasına katlanamaz oldum...Koptum...Halt etmişim, şimdi içimi saran özlemden anlıyorum.Ah bir de birçok insanın bilmediğigeçen yolculuklar var;el ele tutuşmaları falan var tabii...

***

Niye?Kanalları için mi? Bilmem...Kokusu, rengi, labirent hâli...Belki bunlar...Belki mahallem Zattere sahilindeki dondurmacı...Ama en çok daSonra hep ayakta, kaptan köşküne yakın bir yerde yolculuk...Tekne hızlandığında suların üzerine sıçrayışı...bunlar sanırım...

***

Bizim şehir hatları vapurlarını sadece ulaşım aracı saymak yanlıştır...Yeni nesil vapurların tasarımını yapanlar bu yanlışa kapıldılar.Oysa kimse Londra taksilerinin ana hatlarını değiştirmeyi aklından bile geçirmez değil mi?Şehir hatları vapurları birdır...Hattagibiydi eskiler için...Hani Abdülhak Şinasi yazmıştı ya...