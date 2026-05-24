Ne güzel şeymiş hatırlamak...

Bir gün, bir vakit, bir yaş geliyor ve kafanıza dank ediyor...

Artık geçmişiniz, geleceğinizden çok ama çok daha uzundur...

Bugünü kucaklıyor, bugünün getirdiklerini seviyor olabilirsiniz...

Fakat bilirsiniz ki, şimdi size asıl yoldaş hatıralarınızdır...

***

Öyle bir çağdır ki o...İlle de bugünde kalma ısrarınız veanlamı kalmaz. (Hem çevrenizde tatlı çocuklar yoksa, bugünde kalmak için niye ısrar edesiniz, değil mi?) Bunu bilin ve geleceğinize öyle hazırlanın!

***

Ah, o depresif fakat güzel adam, Cioran yani,derken haklıydı...Fakat unutmak zor diye, hafızamızı zehirli bir kuyuya çevirmenin ve o kuyudan devamlı su çekmenin de anlamı yok, emin olun!İltihap toplamaya yatkındır, doğru...Şimdi bunu daha iyi anlıyorum...

***

Şunu da çok iyi biliyorum artık...Yaşarken üzerinde durmadığımız veya öyle gelip geçici sandığımız pek çok hoşluk hafızamıza imzasını atıyormuş...İnanmayacaksınız ama zarif bir el hareketi veya minicik bir sevinç çığlığı dipdiri hâlde onlarca yılı aşabiliyormuş...Kokular da hatırlanır ve bağra basılırmış...

***

Daha önce de bahsetmiş miydim?Sevdiğim yazar Gospodinov'un o eşsiz romanının kahramanı bir yerde şöyle mırıldanır mesela...Not edin, derim...Öğle sonraları ve kokular...

***

Eskiler boşunadememişler...Ara ara sorarım etrafımdakilere...Saklamak istediğiniz kokular nelerdir diye?diyen çok oldu...Bunu biraz daisteği, baştan başlamak hayali olarak görürüm...Yürüme kabiliyetini kaybetmiş bir okurumun,dediğini, hiç unutmam...

***

Yaşarken güzellikler üretelim, biriktirelim.Sonra tekrar tekrar buluşacağız hepsiyle...Hem de tam zamanında...