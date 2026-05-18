İsrail savaşa hazırlanıyor, biz Trump konuşuyoruz
Belki de içinizden "Haşmet Abi kaç gün oldu, Trump'tan bahsetmedi" diye geçirmişsinizdir...
Benim vereceğim cevabı da bal gibi biliyorsunuzdur...
Ne iyi yapmışım!
***Biliyorsunuz, değil mi?
Trump artık kendisinden başka her şey...
Ekranlar sabah akşam onunla dolu...
Ve böylece dünyanın temel dertlerini maskeliyor...
Her saat başı değişen ruh haliyle her türlü politik yaklaşımın içini boşaltıyor...
Trump gündemi diye bir şey var ve "iç politik gündemleri" ezip geçiyor...
Egzamaları bile gündem; kendi "kaşıntılarımıza" bakacak halimiz kalmıyor.
***Malum, bir de "Pekin tiyatrosu" yaşadık...
Bazı kanallar iyice abarttı; Şi tokalaşırken elini çekti mi, Trump diğer eliyle Şi'nin elini çekip bastırdı mı, kaç saniye sürdü tokalaşma?
Oysa düşünsenize...
Bir yandan da İran'a karşı çok sert bir "saldırı" hazırlanıyor.
Biz Şi ile Trump'ın tokalaşmasına bakıp gülüşürken İsrail Gazze'de bir katliam daha gerçekleştiriyor.
Bir durup kendimize gelsek mi acaba?
Asıl gelmemiz gereken yer, odaklanmamız gereken mesele ne, biliyor musunuz?
Trump'ın gözlerimizden kaçırdığı bela...
Sinsice planlarını yürüten ülke...
İsrail...
***İsrail bütün bölgeyi berbat bir çatışmaya sürüklüyor...
O sırada...
Herkes Trump'a bakıyor.
İsrail, Doğu Akdeniz'de tek egemen olmaya çalışıyor...
İsrail, sadece İran'ı değil, sadece Lübnan'ı değil, Suriye'yi de istiyor...
Herkes hala Trump'a bakıyor.
Bir tek ANKARA farkında...
Ankara ara ara dünyayı uyarmaya çabalıyor.
Ancak şaşkınım, çünkü geçtim dünyayı, bizim tv kanalları bile duruma uyanamıyor.
***Zaman daralıyor oysa...
İsrail savaş istiyor...
Geniş bir savaş...
Heyecan yaratma peşinde değilim, çok ciddiyim.
Doğu Akdeniz ve hatta Kafkasları da içine alan bir savaş istiyor İsrail...
Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın "horozlanmaları" boşuna mı sanıyorsunuz?
Peki müttefiki kim?
Tabii ki ABD...
Yani...
Trump'ı tartışacaksak ille de...
Netanyahu ile can ciğer kuzu sarması oluşunu tekrar masaya yatırmalı ve bu dostluğun derinliğini anlamalıyız.
NOT DEFTERİ
Zaman içinde arkadaşlar farklı şekillerde yok oldu. Bazıları aniden, sanki hiç yaşamamış gibi. Bazıları yavaş yavaş, mahcubiyet içinde, özür dilercesine... ( G. GOSPODINOV / Hüznün Fiziği )