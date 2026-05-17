Yürüyüş
Giriş Tarihi:
Sabahın erken saati...
Bütün kuşların günü coşkuyla karşıladıkları o şahane "şafak korosu"nu kaçırdım ama cıvıltıları sürüyor...
Çıkıp site içinde bir yürüsem mi?
Hanımlar eşofmanlarını giyip tur atmaya başlamışlar bile...
***O da ne?
Bir yandan yürüyor, bir yandan da hep aynı yöne bakıyorlar...
Hafifçe sağ tarafa doğru...
Neden?
Çünkü bir yandan da sağ ellerinde tuttukları cep telefonundan Youtube (belki Tik Tok) videoları izliyorlar.
Şaşkınlıkla öyle bakakalıyorum...
Lakin anlıyorum da...
Çok şiddetli bir bağımlılık bu...
Günümüz insanının gözünü dijital "madde"sinden koparmak giderek imkânsız hale geliyor...
***İçimden bir ses, "Sen de şu yukarıdaki parka git, orada yürü" diyor.
İyi fikir...
Henüz tenhadır, parkuru da güzel...
Yalnız bir dakika...
Park yakında ama gitmek için hafif bir yokuş çıkmak gerekiyor. Birden o yokuşu çıkmak çok yorucu geliyor gözüme...
Arabayla çıkıp orada bir yere mi park etsem?
Yürüyüşe bak!
Eve gidip anahtarı alıyor, hafif yokuşu arabayla çıkıyorum.
***
Parka giriyorum...
Öyle salkım saçak yürüyeceğim, hiç kendimi zorlamadan ve en çok da kuşlara kulak vereceğim, kararlıyım.
Tam o sırada...
Diz üstü şortları, Amerikan tişörtleri ve en pahalısından koşu ayakkabılarıyla üç genç erkek beliriyor.
Hafif koşu kıvamında ilerliyorlar.
Parkurda parfüm ve ter kokusu...
En akıllısı kediler...
Yattıkları ahşap piknik masalarının üzerinden "Ne yapıyor bu şapşallar" merakıyla bakıyorlar bize...
***Hatırlıyorum...
David Le Breton "Yürümeye Övgü"süne "Yürüyüş dünyaya açılmadır" diyerek başlar.
İnsanın yürüyerek etkin biçimde düşünme yetisini güçlendirdiğini ve mutlu olduğunu anlatır falan...
Yürüyüşün duyularımızı keskinleştirdiğini söyler...
Anlattığının, benim ve gördüğüm kişilerin yürüyüşüyle ilgisi olmadığı kesin!
Doğrusu, Kadıköy çarşısında, Üsküdar'da falan kalabalık içinde yürürken Breton'un dediğini az çok hissediyorum ama burada öyle bir şey yok.
Kimse dünyaya açılmıyor, herkes kendine kapanıyor.
***Günümüz insanı her eylemini tabii hâlinden çıkarıp bir "görev" gibi kodluyor...
Görev listesinde sağlık en başta...
Açın Google'ı, yürüyüş yazıp bakın!
Kalori hesabı ve kardiyovasküler sağlık üzerine bilgiler yağıyor üzerinize...
Bitmişiz biz!
Kuşlar mı?
Sustu onlar da...
Eve dönüyorum.