Sabahın erken saati...

Bütün kuşların günü coşkuyla karşıladıkları o şahane "şafak korosu"nu kaçırdım ama cıvıltıları sürüyor...

Çıkıp site içinde bir yürüsem mi?

Hanımlar eşofmanlarını giyip tur atmaya başlamışlar bile...

***

O da ne?Neden?Şaşkınlıkla öyle bakakalıyorum...Lakin anlıyorum da...Çok şiddetli bir bağımlılık bu...giderek imkânsız hale geliyor...

***

İçimden bir ses,diyor.İyi fikir...Henüz tenhadır, parkuru da güzel...Yalnız bir dakika...Park yakında ama gitmek içinçıkmak gerekiyor. Birden o yokuşu çıkmakgeliyor gözüme...Arabayla çıkıp orada bir yere mi park etsem?Yürüyüşe bak!Eve gidip anahtarı alıyor, hafif yokuşu arabayla çıkıyorum.

***

Parka giriyorum...Öyle salkım saçak yürüyeceğim, hiç kendimi zorlamadan ve en çok da kuşlara kulak vereceğim, kararlıyım.Tam o sırada...Parkurda parfüm ve ter kokusu...Yattıkları ahşap piknik masalarının üzerindenmerakıyla bakıyorlar bize...

***

Hatırlıyorum...David Le Bretonsünediyerek başlar.İnsanın yürüyerek etkin biçimde düşünme yetisini güçlendirdiğini ve mutlu olduğunu anlatır falan...Anlattığının, benim ve gördüğüm kişilerin yürüyüşüyle ilgisi olmadığı kesin!Doğrusu,kalabalık içinde yürürken Breton'un dediğini az çok hissediyorum ama burada öyle bir şey yok.

***

Günümüz insanı her eylemini tabii hâlinden çıkarıp birgibi kodluyor...Görev listesinde sağlık en başta...Bitmişiz biz!Eve dönüyorum.