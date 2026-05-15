Geri sayım başladı mı?

Sanki birileri bize diyor ki...

Oyun bitti...

Paranın gücü, silahın gücü, küreselleşmenin gücü, "bilgi"nin gücü...

Hepsi gelip geçecek...

Geri sayım başladı...

Neden?

Franco Berardi'nin ifadesiyle söyleyeyim: "Çünkü bu gezegen üzerindeki insan yaşamı başarısız bir tecrübeydi..."

***

çoktan paslandı...kendisini de mahveden bir yıkıcılığa dönüştü...herkesin eline bir dijital aygıt tutuşturdu ama karşılığında akıllarını aldı...insana güçlü olduğunu, her şeyi başaracağını anlatıp durdu ama insanın ölümlü olduğu gerçeğini aşamadı...çok baştan çıkartıcıydı, yüzyıllar bu uğurda birbirimizi boğazlamamızla geçti ama bu yoldan da bir şey çıkmayacak gibi...Sonundaher şeyinolacak gibi görünüyor.

***

Tabiida var...Bu nedir biliyor musunuz?

***

Ve birden gördük ki...yeniden sahneye sürülüvermiş.elinde kokteyl bardağı gezi gemisinin güvertesinde neşeli bir hâlde resmedildiğinde uyanmalıydık...Sistemin dışından gelen etken...Göç eden insanlarla baş etmekte zorlanan küresel kapitalizm şimdi oradan oraya hızla göç eden mahluklarla nasıl göç edecek?Şimdi henüz şaşkınlık dönemindeyiz.Kovid döneminden az çok uzmanlara, iştahı boyundan büyük sağlık endüstrisine ve çarçabukya giren sağlık kuruluşlarına karşıLakin mahlukla karşı karşıya geldik mi, elimiz ayağımız karışıyor.İnsanlık sahneye çıkartılan mahluklara bir kez daha yenilecek mi?

***

Pandemiden sadece kitleler değil, küresel derebeyleri de dersler çıkardılar.

Mesela...

Dünyayı toptan durdurup başka bir şekle sokmak istediklerinde hantavirüs olmasa, bir yenisinin iş görebileceğini biliyorlar.

***



NOT DEFTERİ

Hiç kimse rüyasından bir şey alıp getirememiştir. Rüyanın çıkışında görünmez bir gümrük vardır, orada her şeye el konulur. (G.GOSPODINOV / Doğal Roman)