Geç oldu, güç olmasın!
Yıllarca hepimizi oyalayıp durdular...
"Kolomb yeni bir kıtaya ayak bastığını bilmiyormuş, orayı Hindistan sanmış, ho ho, hi hi!" Hay aptal şey!
Ne uyanıklık ama değil mi?
Kimse sormazdı...
Kolomb niye oradaydı?
Niye orayı Hindistan sandı?
***Ansiklopediler, okul kitapları, akademik çalışmalar...
Hepsi alçakça bir tarih anlatısı uydurdu...
Adına da "coğrafi keşifler" dediler.
Yeni ve eski toprakların bütün zenginliklerini yağmalama iştahlarını ve katliamlarını kaynak kitaplarına aktarmadılar tabii..
***O kadar içimize işlemiştir ki, bu yalan tarih anlatısı, dilimizi ve düşüncemizi bağlar, kopamayız...
Mesela tam şu an...
Solcu bir gazetenin internet sayfasında bile şöyle kocaman bir cümle görüyorum.
"Coğrafi keşifler, yeryüzünü küçültmüş, insanlığın benimsediği üretim şekillenmesini değiştirmiş ve dünya üzerinde iletişimi artırmıştır."
Ham hum şaralop, al sana sömürgecilik desene yahu!
"Dünya üzerinde iletişimi artırmış"mış...
"Bugün küreselleşme dediğimiz şey böyle başlamış"mış...
Geç arkadaşım, geç!
Keşif yapmaya giden insanlar öyle mi gider, öyle mi davranır?
Bütün Amerika'yı ve Afrika'yı ele geçirmek için gittiler...
Başardılar da...
Bunu yaparken de insanları, dilleri, kültürleri, hatta bitkileri ve hayvanları bile yok ettiler...
Batı'nın temeli bu...
Peki anlatıyor muyuz bunu çocuklarımıza?
***Şimdi Milli Eğitim müfredatında pek çok şey gibi "coğrafi keşifler" terimi kaldırılıyormuş, yerine "sömürgeciliğin başlangıcı" denecekmiş...
Geç kaldık ama nereden başlasak kârdır...
Kararı alkışlıyorum...
***İki yıl önceydi sanırım...
Çetin Kaya Koç Hoca şöyle demişti:
"Gençler, Gazze'de sürdürülen soykırım ve toprak işgalini istisnai bir durum sanıyor. Oysa bu adamlar sadece Amerika kıtasında tahminen 70 milyon yerliyi katlettiler. Çocuklarımız ve gençlerimiz niçin bilmiyorlar. Çünkü sömürgecilik tarihini öğretmiyoruz."
Şu da var tabii..
Artık çevremde hiçbir çocuk bilgilenmek için müfredatı ciddiye almıyor.
Youtube, Instagram ve benzerlerinde sömürgecilikten bahseden var mı? Yok!
Bu fena işte!
Suçlu, kovalanmadan kaçar. Benim içinse hep tersi geçerli olmuştur: Kovalanan masum kaçar. (G. GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)