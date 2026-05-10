Yemiyoruz, yediriyorlar...

Nane, kekik, adaçayı, köri otu, roka, dereotu...

Sabahın erken vakti...

Baktım, arkadaşım bahçesinden fotoğraflar göndermiş.

Nasıl güzeller...

Yerimden kalktım, balkona çıktım, kendi saksılarıma baktım...

Maydanozlar basbayağı coşmuş...

Kekik de öyle...

Ama son yıllarda en çok şu yabani semizotlarına hastayım; mutfağa gidip bir tabağa koymayı ve limonlamayı falan bekleyemiyorum; hemen kopartıp atıştırıyorum.

Ah, bu arada incecik bir demet semizotunun fiyatının marketlerde 49 lira ile 110 lira arasında olmasına ne diyorsunuz?

Neyse bugünlük unutalım soruyu...

Ne ilginç değil mi?Geçen gün saksıda, evde, bahçede baharatlık ot yetiştirmekle ilgili videolara bakıyordum.Çoğunu beş, altı yüz kişi, taş çatlasa 2 bin küsur kişi izlemiş.Sonradüştü önüme...Vedat Milor'un adını geçirerek bir lahmacuncudan bahsettiğinizde, bir buçuk milyon izlenmek ve birden fenomen olmak işten bile değil...

, sürekli üretmeye, başkalarına ve kendimize bir şeyler yapabildiğimizi göstermeye çalışıyoruz ve yorgun düşüyoruz" diyor yadiyor hani...Hâlimiz gerçekten bu...

Performansın da kolayını bulduk...Mesela lahmacunda çok sofistike yemeklerin özelliklerinin bulunduğunu vehmediyoruz...Ünlüyüz artık kendi çapımızda...Dünyadaki varlığımız bu performansla anlam kazanmış oluyor...Videoları izleyip lahmacun yiyenler için de bu durum geçerli...

Hay Allah!Bahçedeki otlardan başlayıp nereye geldik...Malum, bulerimizin bizim buluşumuz olduğunu sanıyoruz, yok tabii öyle bir şey...2025 ve 2026 yıllarının yiyecek trendleriniüzerine kurmuşlar.Başta mercimek ve mısır cipsleri olmak üzere çıtırdayan, kıtırdayan şeylerin öne çıkması bundanmış...iş değişecek diyorlar.geliyormuş, şimdiden başlamış bile; pudingler, yumuşak ekmek içi sandviçler falan...Hazır olun!