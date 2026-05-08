Trump’ı bırakın ABD’ye bakın!

"Trump'ın söylemlerinde çok çelişki görüyorum, bir gün böyle bir gün öyle" diyor ekrandaki uluslararası ilişkiler uzmanı...

Ve sözünü şöyle bitiriyor: "Anlamıyorum..."

Anlamıyor ama neredeyse her gün bir başka kanalda saatlerce konuşuyor, Trump'ı İran'ı, Körfez Savaşı'nı ve daha pek çok şeyi yorumluyor.

***

Peki size basit bir soru...

21. yüzyılın getirdiği bütün farklılıklara rağmen hâlâ dünyanın esas hegemonu olan ABD'den söz ediyoruz...

Trump'ı unutun bir an için...

ABD olarak bakıp kavrayın...

Bu ülke bir gün öyle, bir gün böyle davranabilir mi?

ABD gibi bir ülkenin somut politikalarının aylar boyu çelişkili kararlara tahammülü olabilir mi?

Savaşan bir ABD için iç politik çelişkilerin dışarıya yansımasından bahsedebilir miyiz? Cevap yalın... Hayır!

***

Bir ABD Başkanı hakiki anlamıyla ABD çıkarlarıyla uyumsuz ise...

Asla o koltukta kalmasına izin verilmez...

Hatta bazen Kennedy'de olduğu gibi hayatta kalmasına da izin verilmemiştir.

Ya da ne yapılır edilir, Başkan "uydurulur!" (Onca güvenlik önlemine rağmen bitmek bilmeyen suikast girişimlerinin böyle bir hedefi olduğunu düşünmek yanlış olur mu, bilemiyorum.)

Trump şaka yapıyormuş...

Tamam ama ABD olmak şakası olmayan bir şeydir...

Trump içten içe İsrail'e kızıyormuş...

Geçiniz...

ABD ve İsrail dayanışması "öylesi böylesi" olmayan bir ittifaktır...

***

Bin defa yazdım...

Sahnedeki şamataya bakıp esası kaçırıyoruz...

Trump bir sahne aktörü...

Bizi iyi oyalıyor...

Fakat ABD'ye bakın, göreceksiniz...

ABD üç ayda hem Çin'in sırtını duvara doğru itmeye başladı, hem global ekonomiyi bir "büyük savaş" öncesi tablosuna doğru itti, hem yavaş yavaş OPEC'i dahi dağıtacak bir yeni düzen çerçevesi oluşturdu...

***

Peki önümüzdeki bir iki yıl içinde neyi hedefliyor ABD?

Açık...

Geri dönüşü olmayan bir çözülme yoluna girmeden önce son kez "Dünyanın hâkimi benim" demek istiyor ABD...

Bunu herkesten önce Çin'e kabul ettirmek istiyor. Sonra? Mesela Ortadoğu'da İsrail'in çıkarlarını önceleyen yeni bir düzen istiyor.

Sonra?

Avrupa'nın "pısması"nı istiyor.

Olur mu?

Zor ama mümkün...

Ne olacağını yaşayıp göreceğiz...

***

NOT DEFTERİ

En ufak bir çatlak olmamalıdır suskunlukta. Aksi hâlde yıllardır biriktirdiğimiz sessizlik elimizden kayıp gidiverir. (ÖMER F. OYAL / Ferahlık Anına Övgü)