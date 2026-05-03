Eski yazlar, romanlar, aşklar

Gümüşlük'ün kapalı koyunda küçücük kumsaldan bir çıkıntı ve bir iğde ağacı...

Çok gençtik...

Kalabalık giderdik...

Genç yazarlar, şairlerden oluşan bir arkadaş grubu...

Ben ansiklopedilere yazdığım maddelerden üç beş kuruş toplayıp pansiyona yatırırdım parayı...

Sonra sabah kahvaltısının ardından çantama üç beş roman koyup doğru o iğde ağacının altına koşardım...

Yaygımı yayıp üzerine kurulur, saatlerce roman okurdum...

Denize çağırırlardı...

Güzelim laciverdiliklere...

Okuduğum romanlardaki kahramanları kendi hâllerine bırakıp nasıl denize gidebilirdim...

Restoranlar ve gürültüleri mi?

İnanmayacaksınız ama sadece iki restoran vardı; basbayağı balıkçı demek daha doğru...

Onlarca yıldır gitmiyorum Gümüşlük'e...

İğde ağacı yerinde değilse, yerine gelenleri görmeye katlanamam...

***

Niye sabah sabah aklıma geldi bunlar şimdi?Kitaplık odamda birkaç not defterimi karıştırdım, yıllarca defterlerimi romanlardan altını çizdiğim satırlarla doldurmuşum; 80'ler, 90'lar...Sonuç?"A, nasıl?" dediniz, değil mi?Oysainsanları kucaklamaktır.

***

Ne çoknotu almışım o zamanlarda...Şu mesela:"Tedavi görüyorum da denebilir, ama normal olduğum için.. Uyum sağlamayı öğrenmek için delilerin yanındayım." (Yalan-Roman)Ya da şuna ne demeli:(Yalan-Roman)

***

Ve tabii o ağacın altının en sevdiği roman...Roman kahramanı Justine'den şu bahsediş:"Çok kolay kandırılabiliyordu. Böylesine bir 'veriş' çok etkileyicidir. Sıradan bir Arap gibi sadeydi. Olgunluk umurunda değildi. Biz Avrupalıların parçalanmış ruhunda aşk kavramı oluşmadan çok önce doğmuştu sanki!..

***

1984 yazını anlatan bir yazı bile kaleme almışım hatta, şimdi gördüm.Sonu şöyle:Neyse, neyse...Daha yaza gelmedik, çok başlardayız...