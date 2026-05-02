Haftanın Notları: Yeni çocuklar ve biz
Çok açık...
Geleneksel yaklaşımlar da, popüler kanaatler de çocukların şiddetle yeni ilişkisine akıl erdiremiyor...
Nerede kaldı ki, çare olabilsinler...
Çocuklar gündelik hayat içinde şiddet kullanmanın mazur görülebilir bir şey olduğuna inanmaya başladılar.
Şiddet, kendi küçük hayatları içinde giderek sıradanlaşıyor.
Kolayca şiddete başvuruyorlar.
Konunun uzmanları ve öğretmenler çok iyi biliyor bunu...
Anne babalar pek lafını etmeseler de farkındalar.
Ama toplum olarak çocuklara dair her şeyin eskisi gibi olduğuna inanmayı tercih ediyoruz.
Böyle gider mi? Gidemez.
***Hesapta hepimiz çocuklarımızı seviyoruz ve daha çok sevmek istiyoruz...
Fakat sevgilerimizin güçsüzlüğü hakkında cahiliz.
Oysa kendi yetişkin hayatımıza baksak, anlarız.
Çocukların ruhlarına dokunamıyoruz.
Uzaktalar bizden...
Hele erkek çocuklar bizden kopup gittiler...
Eski zamanlara göre bugünün en büyük farkı bu...
***Çocuklar dünyayı (hayatı) fark etmek konusunda artık çocuk değiller.
Yetişkinlerden pek farkları yok.
Düşünüp anlamaya önce buradan başlamalıyız.
Bazen öyle olaylar olur ve kendi kendimize "Şu an bir çocuk kadar çaresizim" deriz ya...
İşte günümüzün çocukları bu çaresizliğe isyan içindeler.
***Geçen gün birkaç cinayet dosyasına göz attım...
Sonuç?
Güvenilmeyi ve sevilmeyi hak etmedikleri en baştan belli hemcinslerim, kendilerine bağlanan kadınları hiç acımadan ve kararlılıkla öldürmüşler...
Ben hiç lafı dolandırmadan söyleyeyim...
Genç kadınlar fazla hayalciler...
Apaçık olanı görememek nasıl bir şey!
***"Duygusal ilişki" varmış aralarında...
Oysa bakıyorum, taraflardan birinde duygunun "d"si yok yahu!
***Yıllar sonra Epstein'ın intihar notu ortaya çıktı.
ABD medyasında şimdi bu konuşuluyor.
Bir federal mahkeme kasasında bu not yedi yıldır kilitli tutuluyormuş meğerse...
"Yeter artık, gitme vaktim geldi" yazılı intihar notunu minik sarı bir kâğıda yazıp bir kitabın içine saklamış Epstein...
Niye?
Kimse bu "niye"leri doğru düzgün açıklayamıyor.
Geçiniz...
***"Yalan kimi zaman gerçekten daha ikna edicidir."
Bu cümle Ferhat'ın (Ünlü) yeni romanı Yüzyılın Kehaneti'nden...
Meraklısı okumalı...