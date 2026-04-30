Öldürülmesek, belki biz de eğleneceğiz

Gördünüz mü Trump'ın ne dediğini?

Her zaman Buckingham Sarayı'nda yaşamak istermiş...

"Kral ve Kraliçe ile bu konu hakkında konuşacağım" demiş...

'ın esprisi daha acımasız:"Sayın Başkan, üzülerek söylüyorum ki, biz Britanyalılar. 1812 İngiliz-Amerikan savaşını hatırlıyor musunuz? 1814'te İngiliz ordusu Beyaz Saray'ı ateşe vermişti..."

Birbirleriyle mi?Eh, evet!Hem eğlence hem mesaj niyetine...AmaKendileri dışında kalan bütün dünya halklarınamesajını veriyorlar...

Dahası var...Malumdaha önce bütün dünya milletleri için "İkinci Dünya Savaşı'nda biz olmasaydık hepiniz Almanca konuşacaktınız, belki biraz da Japonca..." demişti.bunu unutmamış belli ki...Doğrudan Amerikalıları sarsmış vediye hatırlatmış...

Trump ve Charles'ın konuşmalarına bakarken...Biz de gülüp geçen seyirci tayfası...Hepsi gerçek...Mesela, Gazze'de "ateşkes" kılıfı altında soykırım sürüyor...Hâlâ su yok, yiyecek yok...Bu yavşaklığa karşı...Anglosakson kibri ile siyonist çekirdeğin stratejisinin şeytani işbirliğine karşı direniyor.

Son olarak altını çizeyim...

İngilizler sakin sakin ama apaçık bir dille Batılılara "kendi tarihsel güçleri"ni hatırlattılar mı?

Bir durmak gerek...

Bunu hep büyük dünya savaşlarından önce yaptılar...

'HERKESİ TEBRİK ETMELİYİZ'

5-4'lük PSG-Bayern maçını izlediniz mi?

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique ne güzel yorumladı maçtan sonra...

"Herkesi tebrik etmeliyiz" dedi Enrique: "Kazanmayı hak ettik, berabere kalmayı hak ettik ve bugün kaybetmeyi de hak ettik.

Muhteşem bir maçtı." Ne güzel yorum, değil mi?