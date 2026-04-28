Suikast
Trump'a suikast girişimi için girişim...
Ve birkaç hafta sonra unutacağımız, daha doğrusu unutturulacağımız tonla ayrıntı...
***Lakin şu kesinkes akıllarda kalacak...
Trump ve yanı başındakiler henüz ne olduğunu bile anlamamış görünürlerken...
Gizli Servis ilk önce Başkan Yardımcısı J. D. Vance'i dışarı çıkarıverdi...
Başkan Yardımcısı'nın ceketine iki eliyle yapışan görevli ve olayı çok tabii karşılayan bir yüzle etrafa bakan Vance gerçekten ilginçti...
Oysa iki adım ötede Melania ve Başkan Trump iki büklüm yerdeydiler...
Görevliler ise etraflarına bakınmaktaydı...
Trump "tahliye edildiği" sırada hafifçe sendeliyordu.
Bu sahne bir filmde olsa inandırıcı bulunmaz...
Özellikle Vance'in ifadesi...
Ben en çok Amerikan medyasının yazdıkları ile gördüklerimiz arasındaki farka takılıyorum...
Salonda çok büyük kargaşa ve panik yaşandığı söyleniyor...
Masaların altına sığınanların korkudan altlarına yaptıkları söyleniyor ama görüntülerde pek öyle bir şey yok.
Hanımların saç tuvaletleri ve makyajları bile bozulmamış...
Bazı Beyaz Saray muhabirleri de masalardaki henüz açılmamış şarap şişelerini üzerlerindeki üretim tarihi ve üzüm cinslerine bakarak çantalarına atmakla meşguller...
***Saldırganın adı Cole Thomas Allen...
31 yaşında ve etrafında pek sevilen bir öğretmen...
Eylemden dakikalar önce ailesine gönderdiği manifestoda kendisini "dost canlısı federal suikastçı" olarak tanımlamış...
Ana akım medyada pek yer almayan ve birkaç hafta sonra unutmaya zorlanacağımız şeylerin başında ise şu geliyor...
X'te 22 Aralık 2023'te Henry Martinez adlı bir hesap sadece şunu yazıyor: Cole Allen.
Hepsi bu kadar...
Sonra sessizliğe terk edilmiş...
Oteldeki saldırı gerçekleştiğinde hesap açıktı.
Olayla bağlantısı mı?
Kim bilir!
Seçim öncesindeki suikast girişiminin nasıl sonuçlandığı konusunda fikir yürütebiliriz...
Sanki "ulusalcı" ve "içe dönük" politik söylemine Başkan olunca uymayacağına dair bir sözleşme yaptı Trump...
MAGA'cıların hayal kırıklığına uğrayacağı o zamandan belliydi yani...
Şimdiki suikast girişimi nasıl sonuçlanacak dersiniz?
NOT DEFTERİ
Türkiye, bir büyük savaşı kaçırmıştı ve yeni bir savaş istiyordu, "sıcak" çıkaramadı ve "soğuk" olandan ise hayli memnun olduğunu görüyorduk. (YALÇIN KÜÇÜK / Gizli Tarih)