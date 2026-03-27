Hep bu manyaklar arasında mı yaşayacağız?

Genç adam sağ elini arkasınagötürüyor...

Silah çıkartacakmış gibi...

Düzgün saç tıraşı, kılığı kıyafeti ve spor arabası bıçağa, tornavidaya, çakıya uygunsuz...

Blöf yaptığını düşünüyorum.

İşime öylesi geliyor.

Her hâlinde aşırı şımartılmışama mutsuz bir çocuğun izlerivar...

Bütün hikâye aracını marketin giriş kapısını kapatacak biçimde çekmesi ve benim, "Kardeşim orada park edilir mi, koskoca otopark var" demem...

Her nasılsa, sakin günüm...

Öylece dümdüz bakıyorum...

Bu bir iki dakika ona saatlerkadar uzun geliyor, yorgun düşüyorsanki...

Öyledir, öyle olur, hipnoz gibidir.

Tam o sırada İnsta fenomenlerini andıran kız arkadaşı marketten çıkıyor.

Psikopat bozuntusu bana bakıp "Neyse ki babam yaşındasın, yaşına dua et" diyor ve gaza basıp uzaklaşıyor.

***

Pendik'te otopark tartışması sonucu sırtından ve 11 yaşındaki kızının önünde vurularak öldürülen kişinin eşi ve kayınbiraderinin gazetecilere anlattıklarını dinlerken dört yıl önce başıma gelen hadiseyi hatırladım...Çok üzücü, çok!diye sormuş maktul...Katil nasıl karşılık vermiş?Asılorada...demiş...Böyle bir otorite manyaklığı;yayılıyor...

***

Hiçbir hakikate temas etmeyen ama çok şey söylüyormuş havası veren psikolojik, sosyolojik yorumları falan geçin...Hepsinden öncende anlaşmalıyız.Görüyorsunuz işte...Steril mahallelere sığınmakla, kendi hâlinde hayat sürmekle falan hallolmaz...

***

Güç seviyoruz...

Bir şey oldu ve güçlü olmayamanyakça bağlandık.

Daha doğrusu...

Zengini de, "yoksunluk" çekensosyal kesimlerden geleni de (yoksul demedim dikkat edin, yoksun dedim) güç manyağı olup çıktı...

"Ben yaparım, olur" diyorlar.

Tehdit etmek mesela, haz kaynağı olup çıktı.

Ama hâlâ doğru düzgün üzerinde durmuyoruz bu hâlin...

Ne zaman samimiyetle ve ciddi biçimde konuşacağız bu konuyu?

***



NOT DEFTERİ

Yalnızlık duygusu -dışarda bırakıldığımız ya da ayrılmak zorunda kaldığımız yere geri dönmek için duyduğumuz derin duygu- bir yer yurt özlemidir. (OCTAVIO PAZ / Yalnızlık Dolambacı)