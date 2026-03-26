Barış mı dedi? Geçin!

Trump'ın dedikleri saat saat bize aktarılıyor ya...

Yeni yıla girerken ettiği laf da aklınızda kalmıştır belki...

Florida'daki malikânesindeydi...

Eşiyle birlikte balo salonuna girdiğinde gazeteciler hemen etrafını sarıp "2026 için en temel kararınızne?" diye sordular...

Hiç duraksamadı ABD Başkanı...

"Barış" dedi; "Bütün dünyadabarışı sağlamak."

Orada Netanyahu da vardı...

Kıs kıs gülüyordu...

Şunu da bugün gibi hatırlıyorsunuzdur...İki gün sonrasıydı...Trump, Venezuela başkentine özel bir askeri operasyon yaptı ve Maduro'yu kaçırdı.

Şimdi arada olanları atlayıp'a gelelim mi?İran konusu nereye bağlanacak diye soruyordu gazeteciler...diyordu Trump...'ta yine gazetecilerin karşısına çıktı ve "ABD ordusunu İran'la savaşmak için kullanmak istemiyorum" dedi.Dinleyenler şaşırdı.Çünkü Umman'da iki ülke anlaşmak için görüşüyordu ve bazı gözlemciler ilerleme kaydedildiğini söylüyordu.Sonrasını biliyor ve bugüne kadarki gelişmeleri takip ediyoruz.

Ha! Şunu da ekleyeyim...Trump o gün, yanişunu söylemişti:Yorumu siz yapın!

Konuşmaya devam ediyor Trump...

Saat başı başka bir laf ediyor.

Medyayı ve global para piyasalarınıiyi oyalıyor doğrusu...

Peki ettiği laflara hak ettiğinden daha fazla önem vermenin âlemi var mı?

Yok!

Ne dediğinin değil,ne yaptığının önemi var...

İlle de lafa bakılacaksa...

Netanyahu'nun dediklerine bakmalı...

Netanyahu 15 Ocak'tanberi savaş diyor, başkabir şey demiyordu.

New York Times gazetesi buna takıntı adını vermişti, oysa sonunda herkes gördü ki, takıntı değil, İsrail'in yeni Ortadoğu tasarımı için ana hedefmiş...

Bunun altını çizip yazımı kapatayım...

Yarın kaldığımız yerden devam ederiz.

NOT DEFTERİ

Sevmediğim insanlardan ve şeylerden kurtulmak: Özgürlük konusunda başarabildiğim yalnızca bu kadar. (RACHEL CUSK / Diğer Ev)