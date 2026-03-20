Ana akım haberlerde yok ama sosyal medyada görmüşsünüzdür...

Kapı gibi CIA belgesi...

Yıllarca "Hava durumunu kimyasallar püskürterek değiştiriyorlar" diyenleri paranoyak deliler sınıfına sokanları susturan bir belge...

1960'larda ABD havayı değiştirmek için Başkan Johnson'un emriyle birkaç proje başlatmış...

Eh, haklı olarak "O zaman başlayan projeler kimbilir şimdi ne hâllere geldi" diyorsunuz tabii bıyık altı gülümsemeyle...

Komplolar birer birer gerçekçıkıyor...

Ve hemen bugün, ben bu yazıyı yazarken...

Amerikan resmi çevrelerinden "Bubelge sahte" söylentisi etrafa yayılmaya başlıyor.

Lakin moralinizi bozmayın!İddiaları dile getirenler ya deli diye posaya çevriliyor ya da ortadan kayboluyordu ama şimdi geldiğimiz noktaya bakın!Muhtemeldir ki...Hava durumunu kontrol altına alma operasyonları da eninde sonunda çırılçıplak gerçekler hâline gelecek.

Buna alışalım...Belge sızdıracaklar...Sonra "Yok öyle bir belge" diyecekler...Uyanık kesimleri bıktıracaklar...Ne zamana kadar?Bilemiyorum...Yaşayıp göreceğiz...

Unutmayın!

Tarih bize gösteriyor ki...

Her hegemonik güç, her büyükve yayılmacı devlet sadece bir kez"zirve" yapar. (Toplumlar ayrı konu, karıştırmayın; toplumlar farklı formlarda devam eder, burada devletlerden söz ediyorum.)

ABD ve koltuk değneği Avrupa için çok kritik bir sürece giriyoruz.

Sıkı tutunun!

DUA EDELİM...

Sevgili okurlarım...

Ramazan Bayramı'mızmübarek olsun...

Bu bayram, ramazanı tamamlamış olmanın idraki ve neşesinin yanında Ortadoğu'yu sarsan savaşın endişe ve üzüntüsünü de yaşayacağız.

Ülkemizin sağlam duruşlu vebarışçıl gücünün devamı için duaedelim...

Bayramın iki günü ara veriyorum, bitişinde yine bu köşede görüşmek üzere...