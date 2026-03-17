Savaş gerçek ama ya gördüklerimiz?..
Giriş Tarihi:
Netanyahu'yu tartıştırıyorlar...
Gerçek mi, sahte mi?
Yaşıyor mu, öldü mü?
Günlerdir yapay videolara bakıp gerçek Netanyahu'yu konuşmaya itiliyorsunuz.
Şeytani zalimliğini değil, saldırgan politikalarını değil...
Ama parmak sayısını tartışıyorsunuz...
Güvensizlik duygusu sarıyor heryanınızı...
Gördüğünüze, bildiğinize güvenemiyorsunuz.
***Bir de kaçınılmaz olarak Trump'ıtartışmak var...
Narsist bir hödük mü?
Yoksa uyanık ve hesapçı biri mi?
Gerçekten muktedir mi, yoksa arkasındaki bir iktidar lobisi tarafından itilmekte mi?
Hatta niye yanındakiler ondan birkaç adım uzak duruyor, iddia edildiği gibi kötü mü kokuyor?
"Bu mudur asıl mesele? ABD'den, ABD'nin hegemonikhedeflerinden bahsedin bize" diyeceğimiz anda...
Saçma sapan bir Trump sözü bütün gündemi kaplayıveriyor...
Ve biz bunlara odaklanmışken...
Her yeri türlü çeşitli Trump portreleri doldurmuşken...
Amerikan B-52'leri İsfahan ve Tahran'ı bombalıyor.
***
Savaş gerçek...
Bombalar ve yıkımlar gerçek...
Lakin bunları algılamak ve kavramak için kaçınılmaz biçimde medyaya bağımlıyız.
Ve medyadan anladıklarımız çok sınırlı...
Bombalar, bombalar...
Füzeler, füzeler...
Binlerce insan ölüyor diye geçiriyorsunuzaklınızdan...
Sonra kayıplar açıklanıyor, yüzlerceinsan denip geçiliyor...
Bir gariplik var diyorsunuz içinizden ama işin içinden çıkamıyorsunuz...
Nasıl mı?
Tıpkı pandemideki gibi...
***Şu da var...
Bir çırpıda bombalanıp öldürülen160 kız çocuğu için yas tutmamızıdeğil...
İktisadımızı düşünmemiz isteniyor...
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açacağı global ekonomik krizi tartıştırıyorlar...
Ama ne biçim iş yahu?
Koskoca ABD bu işe girerkenHürmüz Boğazı'nın kapanabileceğini,petrol ve doğalgaz nakliyatınındurabileceğini hiç düşünmemiş olabilirmi?
Yoksa Trump daha büyük bir savaş mı istiyor?
***
Sonuç ne?
Sade insana "Seyircisin sen, seyircikal, ötesine karışma!" diyen devasa bir tablo...
Asıl bunu konuşmalıyız...
Seyirciliğe nasıl boyun eğmeyiz konusu üzerinde daha çok durmalıyız.
***
NOT DEFTERİ
Sen bu savaşı büyük bir devrim gibi görüyorsun, tarihi anlamamışsın. Savaşın amacı iktidarı yoğunlaştırmak, artırmaktır. (NORMANMAILER / Çıplak ve Ölü)