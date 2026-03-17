Savaş gerçek ama ya gördüklerimiz?..

Netanyahu'yu tartıştırıyorlar...

Gerçek mi, sahte mi?

Yaşıyor mu, öldü mü?

Günlerdir yapay videolara bakıp gerçek Netanyahu'yu konuşmaya itiliyorsunuz.

Şeytani zalimliğini değil, saldırgan politikalarını değil...

Ama parmak sayısını tartışıyorsunuz...

Güvensizlik duygusu sarıyor heryanınızı...

Gördüğünüze, bildiğinize güvenemiyorsunuz.

***

Gerçekten muktedir mi, yoksa arkasındaki bir iktidar lobisi tarafından itilmekte mi?Hatta niye yanındakiler ondan birkaç adım uzak duruyor, iddia edildiği gibi kötü mü kokuyor?diyeceğimiz anda...Saçma sapan bir Trump sözü bütün gündemi kaplayıveriyor...Ve biz bunlara odaklanmışken...Her yeri türlü çeşitli Trump portreleri doldurmuşken...Amerikan B-52'leri İsfahan ve Tahran'ı bombalıyor.

***

Lakin bunları algılamak ve kavramak için kaçınılmaz biçimde medyaya bağımlıyız.Ve medyadan anladıklarımız çok sınırlı...Bombalar, bombalar...Füzeler, füzeler...Bir gariplik var diyorsunuz içinizden ama işin içinden çıkamıyorsunuz...Nasıl mı?

***

Şu da var...Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açacağı global ekonomik krizi tartıştırıyorlar...Yoksa Trump daha büyük bir savaş mı istiyor?

***

Sonuç ne?

Sade insana "Seyircisin sen, seyircikal, ötesine karışma!" diyen devasa bir tablo...

Asıl bunu konuşmalıyız...

Seyirciliğe nasıl boyun eğmeyiz konusu üzerinde daha çok durmalıyız.

***



NOT DEFTERİ

Sen bu savaşı büyük bir devrim gibi görüyorsun, tarihi anlamamışsın. Savaşın amacı iktidarı yoğunlaştırmak, artırmaktır. (NORMANMAILER / Çıplak ve Ölü)