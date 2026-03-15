Bugün... Çocuklar...

Çengelköy'e iftar sonrası tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.

Maksat muhabbet aslında...

Ballarımla baş başayken laf lafı açıyor; onların çocuklukları sanki birden ortadan kalkıyor; bütün dünyacümlelerimizin içinde fır dönmeyebaşlıyor ve ben buna bayılıyorum.

Tam o sırada hep uğradığımız kitapçının önünden geçerken açık olduğunu görüyorum, uğrayalım mı diyorum.

Anında garip bir sessizlik...

Dikiz aynasından bakıyorum. Hiç neşelenmediler.

Oysa daha bir buçuk ay öncesini hatırlıyorum.

İçeride uzun kalmayı, her kitabı karıştırmayı severler.

Şimdi gün içinde sadece birsaat internet keyfi ve ilgisi her şeyden daha baskın olmaya mı başladı.

Sonra "Kitabımız var" diyorlar, alçak bir sesle, "durmayalım burada..."

İçimden "Ne o yahu?" diye soruyorum: "Günde bir saat ulaştıklarıdijital dünyanın kapsayıcı gücüşimdiden kitaba ilgilerini bitirdimi? Yoksa içine çilek ve muzkreması döşenmiş tatlı çöreğeçarçabuk ulaşmak isteğininsonucu mu bu hâlleri?"

***

Bizim Turkuvaz Çocuk Yayınları'nın yöneticisi Salih (Uyan)diyor.Haklı! Orada kalıyorlar.Bakışları, yaşayışları, düşünüp davranışları o çerçevede belirleniyor.Bunu kabullenmek zorundayız.Yetişkinler ise eski alışkanlıklarına dayanarak bu durumla başa çıkmaya çalışıyor...İtiraf ediyorum, ben yıllardır neredeyse bütün kitaplarımı dijitalden okuyorum ama istiyorum ki, ballarım kâğıtlı, baskılı, resimli kitaplarda ısrarla kalsın...Mümkün mü? Üzgünüm ama hayır!Dijital dünyanın baskın olmasındanbu işin içinden çıkamayız...

***

Neyse asıl anlatacağım bu değildi, lafı uzattım...Bizimyeni sayısını günümüz çocukları ve çocukluğuna ayırmış, önemli yazılar, sorgulamalar var.Meraklı anne babalar baksınlar, okusunlar isterim...Şutakıntılarına çok yüklenmeyi de bırakma zamanı...Geçiniz...iyi ve anlamlı bir başlangıç noktası...Bir de hep çocukların kafasının içinin tasarımıyla ilgiliyiz.ni önemsemeyi unuttuk mu?