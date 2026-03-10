ABD meselesi
Kardeşim...
Bu ne hâldir?
Ekranlara uzman kimliğiyle çıkıp her şeyden sadece İsrail'isorumlu kılarak neredeyseABD'nin elini temiz göstermeyekalkışmak neyin nesidir?
Nasıl oluyor da Trump'ı çaresizce savaşa sürüklenmiş bir tür "kurban" gibi sunacak kadar abartabiliyorsunuz?
***Diplomatik gerekçeler, ittifaklar ve ilişkiler nedeniyle devlet yetkilileri böyle bir üslup seçebilir...
Gayet anlaşılır bir şeydir bu...
Ama size ne oluyor?
ABD'nin ne olduğundan bu kadar mı habersizsiniz?
***Dünyanın düzenini...
Global ekonomiyi...
ABD'nin 1970'lerin ortasından beri keskin biçimde "Büyük İsrail" kimliğine büründüğünü...
Ve daha ilginci şu ki...
AB ve Avrupa devletlerinin son yedi, sekiz yılda skandal niteliğinde bir siyonistleşme sürecine girdiklerini görmezden mi geleceğiz?
"İsrail vurdu, ABD'ye yiyorsaarkamdan gelme dedi, ehWashington da eli mecbur, olayaeklendi" türünden hikâyelere kıymet vermemiz mi bekleniyor?
Ne yazık ki...
Bu tür ifadelere ekran karşısında geçirdiğim saatlerde defalarca tanık oluyorum.
***
İsrail bu büyük tasarımın bir parçasıdır.
Yıllardır "Ortadoğu derhalABD'nin istediği gibi baştandüzenlenmezse, yarın geç olacakve bölgede Çin'in eli güçlenmişolacak" deyip duranlar şimdi olanları İsrail'in peşinden "sürüklenme"ye bağlayıp ortalıktan çekilecekler mi?
***Bugünün farkı şurada...
ABD'nin "yakın gelecekteOrtadoğu" tasarımı artık eskisi gibi şık ve aldatıcı sözlerin arkasına saklanmıyor.
Aslına bakarsanız...
Daha iki gün önce Trump, "Sırada Küba var, yakında düşecek" derken de aynıydı...
Boşboğazlıktan mı?
Hayır!
Artık bu "bam güm" üslubu politika olarak tercih edildiğinden...
***
Trump başarılı olmak zorunda...
En azından başarılı "görünmek" zorunda...
Olmazsa...
Gider.
Yerine başka biçimde söz ve iş yapacak olan gelir ama plan değişmez, kalır.
Tekrar ediyorum...
ABD sürüklenmiyor, aldatmayın kendinizi!
ABD hepimizi ardından sürüklemeyeçalışıyor.
***
NOT DEFTERİ
Gelecek için planlarım vardı ve bunlar denenmiş raylar üzerinde giden trenlerinkinden pek farklı değildi. Trenin raydan çıkabileceği olasılığı aklımın ucundan bile geçmemişti. (SUSANNA TAMARO / Büyük Bir Aşk Hikâyesi)