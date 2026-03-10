ABD meselesi

Kardeşim...

Bu ne hâldir?

Ekranlara uzman kimliğiyle çıkıp her şeyden sadece İsrail'isorumlu kılarak neredeyseABD'nin elini temiz göstermeyekalkışmak neyin nesidir?

Nasıl oluyor da Trump'ı çaresizce savaşa sürüklenmiş bir tür "kurban" gibi sunacak kadar abartabiliyorsunuz?

***

Diplomatik gerekçeler, ittifaklar ve ilişkiler nedeniyle devlet yetkilileri böyle bir üslup seçebilir...Gayet anlaşılır bir şeydir bu...Ama size ne oluyor?bu kadar mı habersizsiniz?

***

Dünyanın düzenini...Global ekonomiyi...ABD'nin 1970'lerin ortasından beri keskin biçimdekimliğine büründüğünü...Ve daha ilginci şu ki...AB ve Avrupa devletlerinin son yedi, sekiz yılda skandal niteliğinde birsürecine girdiklerini görmezden mi geleceğiz?türünden hikâyelere kıymet vermemiz mi bekleniyor?Ne yazık ki...Bu tür ifadelere ekran karşısında geçirdiğim saatlerde defalarca tanık oluyorum.

***

Olup bitenleraşamalarıdır...İsrail bu büyük tasarımın bir parçasıdır.Yıllardırdeyip duranlar şimdi olanları İsrail'in peşindenye bağlayıp ortalıktan çekilecekler mi?

***

Bugünün farkı şurada...artık eskisi gibi şık ve aldatıcı sözlerin arkasına saklanmıyor.Aslına bakarsanız...Daha iki gün önce Trump,derken de aynıydı...Boşboğazlıktan mı?Hayır!Artık buüslubu politika olarak tercih edildiğinden...

***

Trump başarılı olmak zorunda...

En azından başarılı "görünmek" zorunda...

Olmazsa...

Gider.

Yerine başka biçimde söz ve iş yapacak olan gelir ama plan değişmez, kalır.

Tekrar ediyorum...

ABD sürüklenmiyor, aldatmayın kendinizi!

ABD hepimizi ardından sürüklemeyeçalışıyor.

***



NOT DEFTERİ

Gelecek için planlarım vardı ve bunlar denenmiş raylar üzerinde giden trenlerinkinden pek farklı değildi. Trenin raydan çıkabileceği olasılığı aklımın ucundan bile geçmemişti. (SUSANNA TAMARO / Büyük Bir Aşk Hikâyesi)