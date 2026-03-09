Sıkı tutunun, bu “ahval” sürecek

Şimdi oturup satırlar boyu yazsam...

Trump şöyle, Netanyahu böyle diye...

İran'ın dayanma sınırlarından bahsetsem...

Körfez'in parıltılı günleri bitti, geçmiş olsun, desem...

Hepsi olur! Gideri var...

Ama kanlı canlı insanlar cümlelerimizin arasından kaçıp gidiyorlar.

İran'da çocuklar ölüyor...

Lübnan'da halk sokaklarda, perişan.

Ve ne kahredici ki, global dikkatDubai gökdelenlerindeki zengintelaşına odaklanmış halde...

***

Bir sınır geçildi, bir eşik aşıldı...Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da herkesi birbirine düşmanlaştıracak tatsız ihtimaller büyüyecek...İsrail'in yakın gelecek planlarını görmek istemeyenler yanıldılar ve yanılgılarıyla artık daha net biçimde hesaplaşacaklar.

***

Hava savunma sistemi alınırken "" diyen politikacılara sahip olmanın siyasi ve milli sıkıntısını anlıyorsunuz, değil mi?

***

Şu da az çarpıcı bir yüzleşme değil...petrol ve doğal gaz veriyor, karşılığında ABD koruması, ekonomik güç ve parıltılı hayat satın alıyordu.Ağabey sandıkları Trump'ın gülerek olup biteni izlediğini görüyorlar ve asapları bozuluyor, haklılar.

***

Ha, bir de Epstein dosyası var...

Şu savaşın orta yerine bile damgasını vuran rezillik hani...

Hatırlıyor musunuz?

Epstein arşivleri açılıyor ama ABD'de beklenen patırtı olmuyor Neden?

Yoksa bu arşivler kamuoyunu veya adalet mekanizmasını değil, Trump'ı"harekete geçirmek" için mi açıldı?

İsrail'in esas "numarası" bu mu?

Barış, barış deyip duran Trumpşimdi bu arşivlerde sergilenen kendisininve Amerikan elitlerininrezilliklerini unutturmak için dünyayı ateşe atacak mı?

***



NOT DEFTERİ

Kölelerin başları kölelik bağından kurtulmuştur; fakat "başların içi" köleleşmiş ve köleleşmektedir. Bu bir trajedidir, felakettir. (ALİŞERİATİ / Kendisi Olmayan İnsan)