Hak ettik!

Neymiş?

ABD ve İsrail'in İran'asaldırılarında artık yapayzekâ tabanlı sistemler kullanılmayabaşlanmış ve hedefler bu yollaseçiliyormuş...

Bu durum birçok çevreyi ve özellikle hukukçuları endişelendiriyormuş...

Bunun bir önlemi olmalıymış...

150 kız çocuğunun öldürüldüğü okul saldırısında yapay zekânın kullanılıp kullanılmadığı ciddi merak konusuymuş...

***

Geç kaldınız arkadaşlar!Soykırımcı siyonist ordu iki yıldır'de "hedef önceliği ve tespiti"nde bu sistemleri uyguluyor.Normal zekâyla(!) yapılan saldırıları yeterince dert ettiniz mi?Sizin derdiniz caniliği tartışmak mı, yoksayaygınlaştırmak mı?Ne olacak?

***

Bak şimdi!Tam sıradan hayatımızda yapay zekâ kullanımı üzerine bir yazıya başlıyordum ki...Yine sert gerçeğe çarpıverdim.Oysadiyecektim...Hani bugün ne yiyeceğimizi dert etmeye gerek yokmuş da,, sorun çözülüyormuş...

***

Dahası...Şimdiden "100 kişilik işyerlerinde 40 kişiye yol gözüktü" haberleri görülmeye başlandı.Çok değil 6 ay sonra iş kızışacak...Ama kızımız, oğlumuz bir türlü karar veremediğisorusunacevap arıyor...Sonuçta ne oluyor?Yapay zekânın iş, eğitim ve daha pek çok alanda kısa zamanda yol açacağı radikal değişim bu numaralarla saklanıyor...

***

Yukarıdami dedim ben?..Var mı öyle bir şey, kaldı mı?Herkesi aynı çizgide asker eden, hatta çizgiden sapanları bile kodlayıp tatmin edebilenbunun yerini almadı mı?Hepsi birkaç kelimeden ibaret değil mi artık?Ya iletişim?Şimdilik net biçimde itiraf edemiyoruz ama güvenlikli birkaç kişi hariçİletişim de buna uygun işte!İlişki denilen şey deforme oluyor, daralıyor, geri çekiliyor; bütün alanlarıdolduruyor.Sonra da gelsin yapay zekâya yalandan burun kıvırmalar falan...