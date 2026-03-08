Hak ettik!
Giriş Tarihi:
Neymiş?
ABD ve İsrail'in İran'asaldırılarında artık yapayzekâ tabanlı sistemler kullanılmayabaşlanmış ve hedefler bu yollaseçiliyormuş...
Bu durum birçok çevreyi ve özellikle hukukçuları endişelendiriyormuş...
Bunun bir önlemi olmalıymış...
150 kız çocuğunun öldürüldüğü okul saldırısında yapay zekânın kullanılıp kullanılmadığı ciddi merak konusuymuş...
***Geç kaldınız arkadaşlar!
Birincisi...
Soykırımcı siyonist ordu iki yıldır Gazze'de "hedef önceliği ve tespiti"nde bu sistemleri uyguluyor.
İkincisi...
Normal zekâyla(!) yapılan saldırıları yeterince dert ettiniz mi?
Sizin derdiniz caniliği tartışmak mı, yoksa yapay zekâ konusundaki laklakları yaygınlaştırmak mı?
Ne olacak?
Bundan sonraki katliamlarınsuçu yapay zekâya mı atılacak?
***Bak şimdi!
Tam sıradan hayatımızda yapay zekâ kullanımı üzerine bir yazıya başlıyordum ki...
Yine sert gerçeğe çarpıverdim.
Oysa "Şu reklamların saçmalığıne yahu?" diyecektim...
Hani bugün ne yiyeceğimizi dert etmeye gerek yokmuş da, telefonumuzayapay zekâ uygulamasını indiriyormuşuz, sorun çözülüyormuş...
***
Dalga geçiliyor hepimizle...
Dahası...
Şimdiden "100 kişilik işyerlerinde 40 kişiye yol gözüktü" haberleri görülmeye başlandı.
Çok değil 6 ay sonra iş kızışacak...
Ama kızımız, oğlumuz bir türlü karar veremediği "Bu akşam ne yapsam?" sorusuna bütün otobiyografik, psikolojikve kültürel özellikleriniyüklediği yapay zekâ uygulamasıyla cevap arıyor...
Sonuçta ne oluyor?
Yapay zekânın iş, eğitim ve daha pek çok alanda kısa zamanda yol açacağı radikal değişim bu numaralarla saklanıyor...
***Yukarıda "kültürel özellikler" mi dedim ben?..
Var mı öyle bir şey, kaldı mı?
Herkesi aynı çizgide asker eden, hatta çizgiden sapanları bile kodlayıp tatmin edebilen "tüketim trendleri" bunun yerini almadı mı?
Psikolojik özellikler mi?
Hepsi birkaç kelimeden ibaret değil mi artık?
Ya iletişim?
Şimdilik net biçimde itiraf edemiyoruz ama güvenlikli birkaç kişi hariç kimseyleyüz yüze gelmek istemediğimizbir hayat yaşıyoruz.
İletişim de buna uygun işte!
İlişki denilen şey deforme oluyor, daralıyor, geri çekiliyor; bütün alanları "sanal iletişim" dolduruyor.
Sonra da gelsin yapay zekâya yalandan burun kıvırmalar falan...
Hak ettik biz bu "zekâ"yı!