Lay lay lom bitti

Birleşmiş Milletler'miş...

Ne palavra!

Bu kurumun mevcudiyeti "dostlar alışverişte görsün"den öteye gitmedi hiç...

Şimdi cilası iyice dökülüyor...

***

Şu sahneye bakın...Yıllar boyu hepimize çok değerli ve ciddi bir kurummuş gibi sunulanAslında Donald Trump bu yolla dünyayla dalgasını geçiyor...Son anda bir aksilik olmamışsa eğer...Siz bu satırları okurkençoktan tamamlanmış olacak.Geçtiğimiz günlerdediye boş yere yazmadım!Düşünsenize...Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin meğersedaha yeni ayıldığımız bir kurumdan söz ediyoruz.

***

Venezuela'ya çöküldü...Şimdi Trump, İran için de aynı hayali kuruyor...Bir ülkenin Devlet Başkanı'nı yatağından aldılar, basit bir suçlu gibi ABD'ye getirip hapse tıktılar...Diğerinin siyasi ve dini açıdan en tepedeki liderini kaldığı binada öldürdüler...Birinin bütün petrol trafiğine bir çırpıda el koydular, diğerine daha müzakere masasındayken saldırdılar.Rusya soğuk, Çin uzak...AB ise ciddi ciddi şu açıklamayı yapıyor:"İsrail'e saldırılar kabul edilemez." Körfez ülkeleri mi?Bunca yıl kendilerinin değil, sadecenın sevildiği gerçeğiyle yüzleşiyorlar...

***

Türkiye devlet olarak yıllardır ciddiyetle işte bu günlere hazırlanıyor...

Lay lay lom günleri kesinkes bitti.

Gerçekten sıkı durmak gerek!

Ama biz vatandaşlara da düşen görevler var...

Şu an olup bitenler artık tek tek hepimizin gözünü açmalı...

Vatansever yanımızı ciddi bir "bakım"dan geçirip pekiştirmenin tam zamanı...

Ve durup içimizden soralım...

ABD-İsrail ortaklığının derinliğini; siyonizmin şeytani tasarısını şimdi anlamayacaksak ne zaman anlayacağız?

Dünya sistemi denen şeyin hegemon ülke ABD'nin irade jimnastiği alanı olduğu bugün kafamıza dank etmeyecekse, ne zaman duruma ayılacağız?

***

NOT DEFTERİ

Bazı kere hissediyorum ki, bütün felaketlerimiz, hakikati söyleyebileceğimiz yerde yalanı tercih ettiğimiz içindir. Budala insanlar bunu marifet sanıyorlar, asıl aldatırken aldanıyorlar... (PEYAMİ SAFA / Biz İnsanlar)