Elitler ne kadar dokunulmaz, görecek miyiz?

Garip şey!

Epstein dosyaları Avrupalı seçkinleri sarsıyor...

ABD'de ise durum çok farklı...

Orada belgeler ve iddialar havada uçuşuyor fakat birkaç medyacının istifası hariç neredeyse yaprak kımıldamıyor...

***

Diyeceksiniz ki...

Bill Gates var...

Doğru, Gates çıkıp Epstein'le iletişimini ve seks hayatının "kusurları"nı kabul etti...

Ve görünüşe bakılırsa, mevcut sistem bunu kabullendi...

İnsan şüpheye kapılıyor...

Acaba Gates, "İşin magazin tarafı konuşulsun, konu asla içinde bulunduğum projelerin tartışılmasına gelmesin" oyununu mu oynuyor?

***

Bazı yorumculara göre, Amerikan elitleri bir tür "dokunulmazlık zırhı" altında bıyık altı bir gülümsemeyle olup bitenleri takip ediyor...

FBI durmadan belge yayınlıyor ama sonrasıyla ilgilenen var mı?

Cevap yok!

***

Avrupalı elitler bu gidişle birer birer tasfiye olacaklar...

En son Epstein'le ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı...

Norveç zaten bu gizemli suç örgütünün Avrupa üssü gibi...

Mesela...

Oğlu tecavüz suçuyla yargılanan ve ülkenin müstakbel kraliçesi olan Mette- Marit yazıştıkça yazışmış Epstein ile...

Avrupa'da Fransa'dan Slovakya'ya kadar uzanan bir ağ var, belli...

Ve adları ortaya dökülenler birer birer "sahne"den çekiliyorlar.

***

Gelelim, sokaktaki insanın durumuna...

Öteden beri dünyanın tepelerinde bir "iblis soyu"nun hüküm sürdüğünü düşünen insanlar şimdi hislerinin doğrulandığını düşünüyorlar...

Ancak ortalığa sahte fotoğraflar, sahte videolar, sahte belge görüntüleri sokulmaya başlandı.

Bir süre sonra olayın tamamının sahte olduğu hissiyatı pompalanırsa, şaşırır mısınız?

***

Bizde pek konuşulmayan bir noktayı da vurgulayıp bu yazıyı kapatayım...

Şimdilik 2003 öncesinde Epstein diye birini bulamıyoruz...

Neredeyse bütün çarpıcı bilgiler 2019'daki ölümünden(!) sonra ortaya dökülmeye başlandı...

Neden?

Bu bir oyun mu?

Şimdi soru şu:

Derin ve büyük bir örgütün varlığı, kamuoyunun önüne sürülmüş yarı kurgu bir kişi üzerinden örtülüyor mu?

***



NOT DEFTERİ

Hafıza, ara ara açıp karıştırdığımız bir kasa değil; durmaksızın yeniden inşa ettiğimiz bir yerdir. Hatırladıklarımız hiçbir zaman bütünüyle aynı ve doğru olmaz. (SAMANTHA HARVEY / Orbital)