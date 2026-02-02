Korkunç bir soy

Nihayet!

Epstein belgeleri dünya kamuoyunu sarsabildi...

Bekledik...

Umut ettik, umutsuzluğa kapıldık ama sonunda çirkef ortalığa döküldü.

***

Bu sorunun olumlu ya da olumsuz cevabını çok vakit geçmeden alacağız...Üç milyon belge...İçerdiklerive asılönemlisi şu ki, bu belgeler daha önceüzeri örtülmüş skandalları da aydınlatıyor.Artık kaçış yok!

***

ŞimdiEpstein'ın devasa bir elitler ağı içindeki merkezi yerinin basit bir pedofili şebekesi olduğunu düşünüp işin ucunu bırakmak korkunç bir hata olur.Maalesef sosyal medyadan böyle bir izlenim alıyorum.Bütün manzara bundan mı ibaret?Bu soruya "evet" demek eninde sonundaanlamına gelecek...Elitler içindeki karşı klik bir yandan tasfiyeyi gerçekleştirip bir yandan daolabilir.Bu tezgaha teslim olmayıp tertemiz bir dünyaya geçiş yapmanın zamanı gelmedi mi?

***

Hatta birile karşı karşıyayız...Yaptıkları işe ve birbirlerine derin birile bağlı olduklarını görmezden gelemeyiz.Çocuk istismarı ve (belki sonunda kahrolarak farkına varacağımız gibi) çocuk kurbanı konusu onların bir türanlayışı olabilir.Belli ki, bu aşağılık suç hepsini birbirine yapıştırıyor ve bunun çok farkındalar.

***

Dünyayı yönetenlerin...

Kapitalist sosyal düzenin zirvesinin belli bir elit "soy"un egemenliğinde olduğu açık...

Şimdi içlerindeki bir klik diğerini tasfiye ediyor.

Belki şöyle de denebilir: Roma/Vatikan kliğinin Siyonist kliği tasfiye çabası...

Çok ciddi bir dönüm noktası...

Olur mu, olmaz mı?

Yaşayıp göreceğiz.

Ama şurası açık...

Olanlar ve olacaklar karşısında...

Dünyanın bütün sokakları uyanmalı...

Özellikle de Müslümanlar uyanık kalmalı...

***



NOT DEFTERİ

O vakit bana öyle gelir ki yeryüzünde yapayalnızım, meçhul şeyler, belirsiz tehlikelerle çevrili, müthiş surette yalnız. (PEYAMİ SAFA / Bir Tereddüdün Romanı)