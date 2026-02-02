Korkunç bir soy
Nihayet!
Epstein belgeleri dünya kamuoyunu sarsabildi...
Bekledik...
Umut ettik, umutsuzluğa kapıldık ama sonunda çirkef ortalığa döküldü.
***Olup bitenler dünyayı yerinden oynatabilecek mi?
Bu sorunun olumlu ya da olumsuz cevabını çok vakit geçmeden alacağız...
Üç milyon belge...
İçerdikleri korkunç bilgiler orada çırılçıplak duruyor ve asıl önemlisi şu ki, bu belgeler daha önce üzeri örtülmüş skandalları da aydınlatıyor.
Artık kaçış yok!
***
Epstein'ın devasa bir elitler ağı içindeki merkezi yerinin basit bir pedofili şebekesi olduğunu düşünüp işin ucunu bırakmak korkunç bir hata olur.
Maalesef sosyal medyadan böyle bir izlenim alıyorum.
Oysa durup sormalıyız...
Anglo-Amerikan dünyanın tepesi bütünüyle pedofili sapıklarından mı oluşuyormuş?
Bütün manzara bundan mı ibaret?
Bu soruya "evet" demek eninde sonunda ASIL GERÇEK ile yüzleşmekten kaçınmak anlamına gelecek...
Elitler içindeki karşı klik bir yandan tasfiyeyi gerçekleştirip bir yandan da dosyayı böyle kapatmak istiyor olabilir.
Bu tezgaha teslim olmayıp tertemiz bir dünyaya geçiş yapmanın zamanı gelmedi mi?
***Korkunç bir inanç grubuyla...
Hatta bir "soy" ile karşı karşıyayız...
Yaptıkları işe ve birbirlerine derin bir "dinsellik" ile bağlı olduklarını görmezden gelemeyiz.
Çocuk istismarı ve (belki sonunda kahrolarak farkına varacağımız gibi) çocuk kurbanı konusu onların bir tür "ayin" anlayışı olabilir.
Bir Babil dini gibi düşünün...
Belli ki, bu aşağılık suç hepsini birbirine yapıştırıyor ve bunun çok farkındalar.
***
Dünyayı yönetenlerin...
Kapitalist sosyal düzenin zirvesinin belli bir elit "soy"un egemenliğinde olduğu açık...
Şimdi içlerindeki bir klik diğerini tasfiye ediyor.
Belki şöyle de denebilir: Roma/Vatikan kliğinin Siyonist kliği tasfiye çabası...
Çok ciddi bir dönüm noktası...
Olur mu, olmaz mı?
Yaşayıp göreceğiz.
Ama şurası açık...
Olanlar ve olacaklar karşısında...
Dünyanın bütün sokakları uyanmalı...
Özellikle de Müslümanlar uyanık kalmalı...
***
NOT DEFTERİ
O vakit bana öyle gelir ki yeryüzünde yapayalnızım, meçhul şeyler, belirsiz tehlikelerle çevrili, müthiş surette yalnız. (PEYAMİ SAFA / Bir Tereddüdün Romanı)