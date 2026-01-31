Haftanın Notları: Müziksiz konserler...
Giriş Tarihi:
"Hastaneler, doktorlar, sigorta ve ilaç şirketleri, yani sistemi yöneten bütün çıkar grupları insanları iyileştirmeyi değil, hasta tutmayı hedefleyerek para kazanıyorlar."
Kim söylüyor bunu?
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy...
Trump ses çıkarsa haber oluyor, malum.
Ama R. F. Kennedy'nin sözlerini işitenler yok denecek kadar az...
Bu sözü burada dursun ve bizi düşündürsün istedim.
***ABD Sağlık Bakanı'nın bizim medyada pek yankı bulmayan bir açıklaması daha var: "Trump'ın özellikle seyahatlerindeki beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum. Zehir tüketiyor."
Robert F. Kennedy'nin esas kastettiği şey Trump'ın neredeyse hiç su içmeden sürekli kola ve hamburger tüketmesiymiş...
***
Tatil bitiyor, okullara dönülecek...
Eğitim, öğretim diyoruz...
Öğretim tarafı sade suya tirit bir mecburiyet hâlinde...
Zaten günümüz çocukları artık dikkatlerini uzun süre aynı noktada odaklayamıyorlar. Bu yüzden özel bir şekilde yaftalanmaları yanlış oluyor; çünkü hemen hepsi öyle...
Eğitim mi?
Ailede verilmeyen eğitimi okulda kazandırmak mümkün mü?
Öğretmenlerle konuşun, bu konuda ne kadar umutsuz olduklarını görürsünüz.
***İlkokul çocuklarıyla konuşurken dikkatimi çekmeye başladı...
Okul konusu açıldığında hemen her cümlelerinin altında "Mecburmuşuz, bunu anladık ama üzerine konuşmak gereksiz" mesajı var...
En çalışkanları bile hızla lafı başka alanlara çeviriyor...
Hele mimiklerini görmek lazım...
Okulu ciddiye alıp lafını ettiğimizde sanki bize üzülüyor gibiler...
Bu durum nereye varacak, üzerine kafa yoralım mı?
***Global ekonomiye bakıyorum...
Deniz bitti, bitecek...
Eh, "gemisini yürüten kaptan" dünyasında olacağı buydu...
***Tonla para ödenip gidilen bir pop konseri ruhun arazlarını giderebilir mi?
Şimdiki yöntemlerle zor.
Önce kuyrukta işkence çekerek içeri gir, sonra söz verilen saatten en az bir saat sonra konser başlasın...
Kural bu...
Üstelik bakıyorum da...
Konserler hızla "sahne oyunları"na, "stand-up"lara dönüşüyor...
Müziğin hazzı azaldıkça gösterinin sarhoşluğu artıyor.
***İşin özü şu: Neşesini kaybetmiş eğlenceyle idare etmeye çalışıyoruz...
***Şöyle bir laf var...
"Bilmem kim mi? Çok içten biridir..."
İyi de içinde haset, hırs, güceniklikten başka bir şey yoksa...
"İç"ten olması bir felaket, değil mi?