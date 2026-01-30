Gürültü patırtı
Giriş Tarihi:
Trump çok gürültü çıkarıyor...
Ve asıl hedeflerine sessiz ve derinden (nereye doğru) yol aldığı gözden kaçıyor...
İyi numara!
***İran mesela...
Trump'ın patırtısıyla şimdiden o kadar yorgun düştü ki, müdahale olduğunda hâli olacak mı, belirsiz.
İsrail mesela...
Trump'ın patırtısı bir süredir İsrail'i (biz hariç) bölge ülkelerinin gözünde ikinci plana attı.
***Putin...
Trump'ın gürültüsünü çözdü...
Şunu anladı: Beklemek, alttan alta güçlenmek ve vakit kazanmak demek...
Avrupa mı?
Sürekli kaybediyor...
Çünkü Trump'ın çıkardığı patırtıyı ciddiye alıyor; bu patırtının altında sessizce ilerleyen planı görmekte zorlanıyor.
***
Grönland açısından bakalım...
Aslında askeri açıdan Grönland zaten bir Amerikan adası...
ABD'nin gizli ve açık üsleri bir yana, ortaya çıktı ki, meşhur fakat yarı gizli özelliklere sahip "Uzay Kuvvetleri"nin Space Delta birimi de Grönland'daymış...
Danimarka'nın egemenlik söylevleri falan işin sahne oyunu tarafı...
Peki Trump ne istiyor?
Geleceği istiyor...
Grönland buzlarının altında yatan zenginlikleri istiyor. Devasa petrol yatakları bile var orada...
Yani Trump ülkesini içe falan kapatmıyor, bu işin aldatmacası...
***Her şey ne kadar da İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki ABD'yi andırıyor, değil mi?
1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'na ABD, Uzakdoğu'da Pearl Harbour baskını yüzünden 1941'de girmiş ama Avrupa'da bir kara harekâtı için 1944'e kadar beklemiştir.
Hollywood filmleriyle zihinleri uyuşmuş kitlelere bunu anlatmak zor tabii...
Ve unutmayın, Nazi Almanya'sıyla iyi ekonomik ilişkilerini 1943 sonuna kadar sürdürmüştür ABD...
Sonuç?
Bu süre içinde ABD krizdeki ekonomisini canlandırırken, güçlü Avrupalı müttefiklerinin hepsinin canı çıkmıştır...
***
Bir daha not edeyim...
Trump'ın gürültü patırtısının bir işlevi var...
ABD'nin toparlanıp yeni bir hegemonya düzeni kurma çabasını algılamamızı engelliyor.
Yeniden büyük bir savaş olur mu peki?
Bu şüphenin kendisi de başlı başına savaş.
***
NOT DEFTERİ
Ah evet, insanlar her zaman, her yerde düşmanlarını sevdiler. Acıyı ve boşluğu dostlarına sakladılar. (GRAHAM GREENE / Sessiz Amerikalı)