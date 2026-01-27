Ne yaptık biz bu çocuklara?

Çocukluğumun en güzel yanı okula yürüyerek gidişlerimizdi...

Fakat sizi buna nasıl inandırabilirim?

İmkânsız...

***

Anlamışsınızdır...Asıl bahsetmek istediğim konubugünün çocukları...Servise binmeyenlere de her gün anneleri, anneanneleri, dedeleri refakat ediyor.

***

Hatırlıyorum...komşumuz Canan'la yola çıkardım...uzun yolun bir noktasında Canankaldırıma oturur, avucunda sakladığıçoraplarını giydirmemi beklerdi...Sonra Ahmet'i ve Aykut'u alırdık...Okulun köşesine geldiğimizde Küçük Moda tarafından çantasını sürüyerek gelen Gülderen de bize katılırdı...

***

Servis ücretleri sürekli artıyor ama en mütevazı bütçeli ailelerin dahi aklına başka bir çözüm gelmiyor...

***

Bir de okulların başlama saatinde havanın henüz aydınlanmamış olması gerçeği var...Nasıl bir çocuğu o karanlıkta sokağa iç rahatlığıyla salabilirsiniz?Sonra daüzerine ukalalıklar yapıyoruz.Eh nasıl olmalarını bekliyorduk?

***

Benim ortaokuldaki balıma bakıyorum...Üç adım ötedeki okuldan onu getirip evin önüne bırakanvar ki...Anlatması zor.

***

Yapay zekâdan, internetten, devasa kentleşmeden bahsedip duruyoruz...Tamam!Yüzleşebilir miyiz? Zor.

***

Sonra ne oluyor?

Bugünün sokak çocukları ile servis çocukları arasındaki uçurum büyüyor.

Sert bir kavganın tohumları her yana yayılıyor.

***

NOT DEFTERİ



Kahve lanetli bir mekân, gerçek bir bataklık, hiç mi ay ışığı vurmadı yüzünüze, hiç mi toprakta yürümediniz, hiç mi bebek sevmediniz, hiç mi on beşinde kızınız olmadı... (NİHAT GENÇ / Arkası Karanlık Ağaçlar)