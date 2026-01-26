Gözlerinizi açın ve bugünün dünyasına bakın!
O taraftan, bu taraftan bakmadan önce...
Şuraya veya buraya bakmadan da önce...
Durup BAKMAK gerekiyor...
Dünyaya...
Dünyanın yeni haline bakmaktan söz ediyorum.
***İlk soru şu..
Uyduruktan demokrasi masallarının bitirilme vakti geldi mi?
Derin devlet etkisini gizleyen liberal çakallıkların sonuna gelindi mi?
Malum, büyük savaşların veya küresel dönüşümlerin arifesinde süsler püsler sandıklara kaldırılır...
***2026 kritik...
Avrupa ittifakı ve Birleşmiş Milletler'e bağlı organizasyonlar için yoğun bakım süreci başlayacak...
Damardan beslenme işe yarayacak mı? Şüpheli...
Devletler uzun bir aradan sonra aynaya baktıklarında önce ve SADECE kendilerini görecekler.
Başka çareleri yok!
***Hala "BM yerini Trump'ın öncülük edeceği bir güçlüler kulübüne terk edecek" diye yazan saftorikler var.
BM güçlüler kulübü değil mi?
Trump'ınki "briç kulübü" gibi görünüyor diye Birleşmiş Milletler sakızını çiğnemeyi sürdürecek miyiz?
Dünya BM ile ne yapıyor gerçekte?
Asla "beşten büyük olma"yı beceremeyen hantal bir yapı geleceği idare edebilir mi?
***
NATO...
Güçlü bir şemsiye, değil mi?
Lakin şemsiyeyi tutan eller başkaları ama ıslanmaktan korunan ABD'ymiş...
Şimdi ABD "bana ne" diyor; "teknoloji değişti, şemsiyeye para vermek ve başkalarının ağız kokusunu çekmek manasız..."
Buyrun bakalım, çıkın işin içinden!
***Askeri ilişkiler agresif, diplomasi nazik, iktisadi bağlar uzlaşmacıdır diyorduk...
Trump geldi, bu berbat yalan yerine dümdüz gerçeği masanın üzerine koydu...
Şu...
Devletler arasındaki bütün ilişkiler (diplomasi dahil ) agresiftir; dahası, aslında "iktisatın kendi kuralları" denilen şey devletlerin tehdit ve şantaj alanıdır.
***Gazze...
İsrail ve akrabalarının alçaklığı nasıl çırılçıplak!
Ama istiyorlar ki, sadece enkazı konuşalım...
Niye?
Çünkü "enkaz kaldırıldığında her şey çok güzel olacak"mış...
***
Umutsuzluk için yazmıyorum bunları...
Önce olup biteni görüp anlayalım diye yazıyorum.
Ki sonra hakiki sorumluluk vakti gelsin!
***
NOT DEFTERİ
Hatır gönül tanımadan amansız birer gerçekçi olmamız gereken bir dönemdeyiz. (KEMAL TAHİR / Notlar-1)