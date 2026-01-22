İran deyip duruyoruz ama...

Sovyetler Birliği'nin olduğu bir dünyayı ve o sırada olup bitenleri, mesela İran devrimini bugünün gençlerine anlatmak olacak şey değil...

Gençleri geçtim...

Benim kuşağım bile o dönemin çekişmelerini ve uzlaşmalarını unuttu.

Kupkuru uzmanların eline kaldık...

***

hem iktidarınyüksek tepelerinde olup bitenlerihem de sokaklardaki gelişmeleri bugününyla anlamaya kalkmak boş iş...

***

İran'daneyin nesiymiş; sokaklardabambaşka bir hava varken nedenİran'ın başına gönderilmiş?..Bunları hiç doğru düzgün konuşmadık ki...

***

Şimdi birdenbire dünya kamuoyuna (bizimkine de) diyorlar ki:"İran'da bu rejim sürmez, fazla karışıklığa yol açmadanİran'ın başına geçsin işte!"Tamam!Los Angeles ve Kahire sosyetesi içinde geçen uyduruktan masalsı hayat ve ardından gelen'yi buna inandırabilir ama kendini aklı başında sanan medyaya ne oluyor?

***

Oysa İran'da tam ne olduğunu da hâlâ öğrenemedik.İnternet kesik, diğer haberleşme araçları çok sınırlı.Lakin şu net:Böyle bir durumda hiçbir ülkede huzur olmaz.

***

Tamam, İran rejimi berbat!Ama kabul edelim ki...Tam bunu konuşacağız, global medya önümüze ya (kimsenin doğrusunu bilmediği) öldürülen gösterici sayılarını getiriyor ya da veliaht Pehlevi'yi...

***

İran'ın geleceği meselesi kocaman soru işareti...

***

Yazıyı kapatırken ülkemiz için de şu kaydı düşeyim...

Batı'da "İsrailleşen" Yunanistan, Doğu'da bitmez tükenmez çalkantı tehdidi var.

Diri olmamız gerek...

***



NOT DEFTERİ

Eski evimizin kapısını çalıp orada doğduğumu, on bir yaşıma kadar orada yaşadığımı ve etrafa bir bakmak istediğimi söylemeyi de düşündüm. Derhal vazgeçtim. Evler sadık değildir. (GEOFF DYER / Paris Esrimesi)