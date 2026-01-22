İran deyip duruyoruz ama...
Giriş Tarihi:
Sovyetler Birliği'nin olduğu bir dünyayı ve o sırada olup bitenleri, mesela İran devrimini bugünün gençlerine anlatmak olacak şey değil...
Gençleri geçtim...
Benim kuşağım bile o dönemin çekişmelerini ve uzlaşmalarını unuttu.
Kupkuru uzmanların eline kaldık...
***Evlerde telefonun sınırlı miktarda olduğu, acil haberleşmenin telgrafa kaldığı ülkelerde hem iktidarın yüksek tepelerinde olup bitenleri hem de sokaklardaki gelişmeleri bugünün "kafası"yla anlamaya kalkmak boş iş...
***İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi neyin nesiymiş; sokaklarda bambaşka bir hava varken neden Humeyni Paris'ten uçağa bindirilip İran'ın başına gönderilmiş?..
Bunları hiç doğru düzgün konuşmadık ki...
***Şimdi birdenbire dünya kamuoyuna (bizimkine de) diyorlar ki:
"İran'da bu rejim sürmez, fazla karışıklığa yol açmadan Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi İran'ın başına geçsin işte!"
Tamam!
Los Angeles ve Kahire sosyetesi içinde geçen uyduruktan masalsı hayat ve ardından gelen İsrail tezgâhı, veliaht Pehlevi'yi buna inandırabilir ama kendini aklı başında sanan medyaya ne oluyor?
***
Oysa İran'da tam ne olduğunu da hâlâ öğrenemedik.
İnternet kesik, diğer haberleşme araçları çok sınırlı.
Lakin şu net: Resmi para birimi neredeyse "sıfırın altı"na düştü.
Böyle bir durumda hiçbir ülkede huzur olmaz.
Esas yenilgiler silahla değil, parayla gelir.
***Tamam, İran rejimi berbat!
Ama kabul edelim ki...
İran'ı kırk yıldır köşeye sıkıştıranlar ondan berbat...
Tam bunu konuşacağız, global medya önümüze ya (kimsenin doğrusunu bilmediği) öldürülen gösterici sayılarını getiriyor ya da veliaht Pehlevi'yi...
***İran'ın geleceği meselesi kocaman soru işareti...
Trump'ın barışçıl havaları birkaç günlük, şüpheniz olmasın!
***
Yazıyı kapatırken ülkemiz için de şu kaydı düşeyim...
Batı'da "İsrailleşen" Yunanistan, Doğu'da bitmez tükenmez çalkantı tehdidi var.
Diri olmamız gerek...
***
NOT DEFTERİ
Eski evimizin kapısını çalıp orada doğduğumu, on bir yaşıma kadar orada yaşadığımı ve etrafa bir bakmak istediğimi söylemeyi de düşündüm. Derhal vazgeçtim. Evler sadık değildir. (GEOFF DYER / Paris Esrimesi)