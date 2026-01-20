Ne oluyor, neden?

Olur olmaz, ayrı konu...

Ama Ortadoğu yeni bir "sulh" hâline hazırlanıyor...

Dünya ise harbe doğru ilerliyor, bu çok açık!

Ve son haftalarda ne oluyorsa...

Bu çerçevede oluyor, lakin bizim medya işin bu yanına bir türlü akıl erdiremiyor.

***

Nedendedim dedemedim..., karşılıklı uzlaşmaya (hatta "birbirine gitme"ye) dayanıyor kökeninde...ise bildiğimiz "işine bakma" hâli...Çatışmanın durup işlerin az çok yoluna koyulması...Kelimenin Arapça ve Aramice köklerine baksanız, kastımı iyice anlarsınız; çünkü anlamıya kadar gidiyor.

***

Suriye'ye bakalım...Şam'da yeni idare...

***

Biliniyor ki...Ötekisi harptir.Cumhurbaşkanıçok zaman önce "Tüm dünyaya sesleniyorum; bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" demişti.İdris Kardaş dünkü yazısında, "Bu fırtınadan Türkiye'yi sağ salim çıkarmak ve bu iradeyi dünyaya duyurmak liderlik başarısıdır,karşılığını buldu" derken yüzde yüz haklıydı.

***

Sıkıntı şurada...Ortadoğu'da sulh olacaksa...Bu sorunun cevabı kritik önemde...

***

Şimdi bu bağlamda bir daha bakalım...

Suriye'de SDG'nin hızla süpürülmesi ile Washington'da Gazze çözümü için birden gaza basılması bağlantılı mı? Şüphesiz...

BAE'nin birdenbire doğrudan Araplar arasında prestij kaybetmeye başlaması ve Suudilerin sert biçimde BAE'ye sırtını dönmesi rastlantı mı? Hayır!..

İran için bir değişim olacaksa, son hamlenin yine İran'ın içinden gelmesi tezinin yeniden ağırlık kazanması şaşırtıcı mı? Değil...

***

