Öğreniyoruz işte, her gün en baştan...

Şimdi nereden aklıma geldi?romanını bilir misiniz?Annesi Grönlandlı bir yerli olan roman kahramanı bir yerdeder....Smilla ve Karlar yüzeyde bir cinayet romanıdır fakat alttan altahesaplaşır.

***

Danimarka...Oysa sorsak ya...Başka nasıl uygar olunur?

***

Trump oyuncak isteyen çocuk gibi "diye tutturunca azıcık uyanır gibi olduk...Ne yahu!Danimarka 18. Yüzyıldan başlayarak orayı sahiplenip yerlilerini "iddia eden ülke...Sonunda sömürgecinin biri gidecek, yerine devi (ABD) gelecek.Zorla kısırlaştırılarak nüfusu 50 bine indirilmiş Grönland yerlilerinin kaderi değişmeyecek.

***

Laf olsun diye değil...Maduro'yu kaçırdıktan ve İran'a müdahaleye heveslendikten sonra dikkatleri dağıtmak için de değil...Bu üzeri buzla kaplı dev kara parçasıÜstelik buzun altında çok değerli madenler var.Sadece Trump değil, derin ABD istiyor bu kapıyı..., bu net gerçek...

***

Sonuç?..

Bize uygarlık diye öğretilen şeyin kökeninde para pul iştahı ve insana düşmanlık olduğunu bir kez daha öğreniyoruz.

Trump müthiş bir arsızlıkla dünyanın yüzüne vuruyor bu gerçeği...

Anlamak isteyen anlar.

Ama slogan atarak olmaz bu işler...

Bakın, hala "iyi hayat koşulları" kartını kullanarak Batı bütün 3. Dünya gençlerini kendine çekiyor.

Neden, nasıl diye sormayacak mısınız?

***

NOT DEFTERİ



Netice şudur ki, akıl denilen müessese bugün hâdiseler üstündeki tahakküm kudretini kaybetmiştir. Ufkumuzda eşya ve hâdiselerin müstakil bir iradeyle şahlandığını görüyoruz. (N. FAZIL KISAKÜREK / Savaş Yazıları)