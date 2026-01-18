Birkaç yıl önceydi...Her sabah perdeleri açıp dışarıya bakarkendemeye başlamıştım...Güneşe âşık bir adam için zordu ama benim, alışmalıydım.Üstelik İstanbul'un sağlam kışlara ihtiyacı vardı; yağışlar yetersizdi, fazla yağmur yağsın, kar gelsin diye dua ediyorduk...Bu sosyal trende katıldım.Az çok sevdim de kışı...Aralık ve ocak aylarındabile bırakmıştım...

***

Derken...Şimdina gelip dayandık!Alıştığımız(nasılalışmışız ki, bu başlı başına ayıp!) debozulup baştan kurulacak gibi amaöncesi çok patırtı olacak.Belki bu hissediş yüzündendir, üç dört gündür mevsime bozuğum, kışla aramız yeniden açılıyor.Ama bunlardan size ne!deyip geçseniz daha iyi belki...

***

Çocuklar kamera karşısına geçip poz verdiler...Artık sadece fotoğraf kareleri yetmiyor, video çekilmeden olmuyor.Cicili bicili elbiseler üzerlerinde; karne değil bayram hediyesi alacak gibiler...Dişler gösterilerek gülünüyor, çığlıklar atılıyor., geleceğinşiddet dünyasına hazırlık gibi...Diğerleri içine kapalı, çok düşünceli, dudaklarındaki muzip çizgiler sıkıntılarını saklayamıyor.En arka sıra yaşından daha büyüklere ayrılmış gibi...O sırada da kızlar çoğunlukta...

***

Bugün pazar ya...Yinesöz etmeyi sürdürecektim.Ev sandığımız ve her gün trafikte kaybedilmiş saatlerden sonra sığınmaya koştuğumuzVazgeçtim.Bir yol seçildi mi geri dönülmüyor çünkü...Sonra istediğin kadar şikâyet et, fark etmiyor.Ama bu itirazlarımızın anlamı olmalı yine de...

***

Çocuk yaştaki birileri yinekavgası çıkarmış...İnsanın eli hiçbir şey yazmaya gitmiyor, kahroluyor.Burada kesiyorum...