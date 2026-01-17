Benimndeydim...Alçakgönüllü bir semtte tatlı bir devlet okulu. Bahçe büyükannelerden annelere kadar kadınlarla doluydu; iki üç de baba sırtlarını duvara vermiş çocukların çıkmasını bekliyordu...Kaç yıldır bu törenlere giderim...Tatlı bir neşesi olur...Böyle sosyolojik tabloları ciddiye alacak birileri varsa, haberi olsun diye yazıyorum.Çocuklar ellerinde karneleriyle güle oynaya merdivenlerden inip solgun annelerine koştular...

***

en temel ve gözebatan belirtisinin bu söylem olduğudüşünülür.Hep dünya onun etrafında döner sanki...Eh, bazen hepimiz böyle oluyoruz; günümüz dünyası bu hâllere itiyor insanı...Hatta biraz zorlarsanız hayal kırıklığı içinde fark edersiniz ki...Başkalarının ne düşündüğü, ne hissettiği, neye ihtiyaç duydukları onların umurlarında bile değildir.

***

konusunda yaygın bir yanılgı da şu: Hepsinin başarılı, önemli insanlar olduğunu sanırız ya...Hayır, çoğutiplerdir.Lakin bu kez de kendilerininolduğunainanırlar.

***

Dizi ve film sektöründe özellikle genç izleyici radikal bir dönüşümün eşiğinde...

İster istemez sektör de bir gün bu değişime kulak vermek zorunda kalacak, kaçış zor.

Geçen gün İspanyol dizileri üzerine ilginç yazısında Reşat Çalışlar şunu vurguluyordu: "Eskiden 'Ne izlesek/ Ne okusak?' diye sorardık. Şimdi ise 'Keşke izlemeye/okumaya vakit ve ortam bulsak' diye iç çekiyoruz."

Peki gerçekten vakit yok mu? Var. Geçmişe göre daha fazla hatta...

Ama odaklanabilme becerisi ve arzusu kaybolmak üzere...

***

ATV'nin yeni dizisibirden fark oluşturdu...Çok zamandır dizi izlemeyi bırakmış; hatta on beş dakikalık videolara bile odaklanamayan, düşünün artık!Yıllar sonra bu dizinin her gösterim saatinde ekran karşısında olur muyum, merak ediyorum.