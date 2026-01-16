Kendine güveni müthişti...Sefere 700 bin askerle çıkmıştı; tahayyül etmesi bile zor.bahsediyorum...1812'de işler fena değildi.Fakat sonra Ruslar direnmeye ve farklı savaş taktikleriyle Napolyon'un ordusunu yıpratmaya başladılar.

***

Nereden çıktı şimdi bu konu, demeyin...Hayır! Napolyon'dan (şöyle veya böyle hiç bitmez bu tipler) ve askeri maceralarından bahsetmeyeceğim...Tarih dersleri, okullar, kitaplar, ekran tartışmaları savaşların hikâyesiyle dolu...Tarih kitaplarının yazmadığıde var, bunu bilin!Dün öyleydi, bugün de, yarın da öyle olacak.

***

Mesela...Goethe'nin bir arkadaşına yazdığı şu mektubu bilir misiniz?Bana ok ve yay armağan ettiler. Hayırlısı ile yurtlarına bir dönsünler; bu armağanları, hayatım boyunca yerinden oynatmamak üzere, şöminenin üzerine, duvara asacağım."Olay şuydu...Rus ordusuyla birlikte Başkırt savaşçılar dagelmişler, orada uzun süre kalmışlardı.24 Aralık 1813'te şehirdeki Protestanlar kilisede Noel ayini yaparken, Başkırtlar da kiliseye bağlı okulda cuma namazı kılmışlardı, Goethe'nin arkadaşına bahsettiği olay buydu.Başkırtlar yalnız büyük şairde değil, şehrin yerlilerinin tamamında derin izler bırakmıştı.

***

Bir yıl sonra Goethe'ye Hafız-ı Şirazi'nin divanının Almanca çevirisi hediye edilir.Çok önceden beri Kuran'ı tanıyan ve gönülden bağlanan Goethe için artık yeni bir yol açılmıştır.Kendi Doğu-Batı Divanı'nı yazmaya başlar...1816 yılında kendi divanından bahsederkender.Avrupa'nın resmi anlatılarında bundan pek bahsedilmez.

***

Yerim diğer detayları yazmaya yetmiyor...

Ama siz derdimi anladınız, eminim.

"Öteki tarih" gelecekte nasıl şekil alacak?

Şüpheniz olmasın, yine böyle olacak...

***



NOT DEFTERİ

Ne diye yakınıyorsun düşmanlarından / Seni sen olduğun için / Her daim sessizce kınayan / Dostlar gibi mi olsalardı? (J. W. GOETHE / Doğu-Batı Divanı)